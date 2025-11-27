LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Visita ayer Arceiz y Salinas al nuevo supermercado.

Visita ayer Arceiz y Salinas al nuevo supermercado. I. Á.
Calahorra

Eroski abre hoy su nuevo supermercado de Gallarza con 28 trabajadores

El establecimiento es el segundo de la empresa en la ciudad y apuesta por un formato de proximidad con productos frescos

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:17

Comenta

Eroski comienza hoy jueves una nueva etapa en Calahorra con la apertura de su segundo establecimiento en la ciudad. La empresa cooperativa de distribución ... abre al público su nuevo supermercado, entre las calles General Gallarza (número 11 y 13) y Julio César (número 4), que viene a complementar al hipermercado con el que cuenta hace unos 30 años en la Carretera de Logroño.

