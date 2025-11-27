Eroski abre hoy su nuevo supermercado de Gallarza con 28 trabajadores

Eroski comienza hoy jueves una nueva etapa en Calahorra con la apertura de su segundo establecimiento en la ciudad. La empresa cooperativa de distribución ... abre al público su nuevo supermercado, entre las calles General Gallarza (número 11 y 13) y Julio César (número 4), que viene a complementar al hipermercado con el que cuenta hace unos 30 años en la Carretera de Logroño.

El local, que dispone de 901 metros cuadrados de superficie de sala de ventas, fue inaugurado ayer de manera oficial con la presencia de directivos de la empresa, empleados, proveedores y autoridades, como la alcaldesa e Calahorra, Mónica Arceiz, y la directora general de Empleo del Gobierno de La Rioja, Cristina Salinas.

El nuevo súper, que consolida la presencia de Eroski en Calahorra con un formato de proximidad, dispone de mostradores especializados en pescadería, carnicería y charcutería.

En la sección de frutería, además de las opciones tradicionales, se incluye una isla refrigerada con fruta ya cortada, encurtidos, untables y frutos secos a granel. También, ofrece una panadería con pan y bollería a granel, y en la zona central se pueden encontrar las secciones especializadas en mascotas, bodega, perfumería, productos ecológicos y para la salud.

Para su puesta en marcha se han contratado un total de 28 trabajadores y trabajadoras a través de la Oficina de Empleo de Calahorra. La directora general de Empleo, Cristina Salinas, puso ayer de hecho en valor que la empresa haya llevado a cabo la selección de su personal a través de este servicio del Gobierno de La Rioja.

19 tiendas en La Rioja

Eroski cuenta ya en La Rioja con un total de 19 establecimientos, distribuidos entre los municipios de Haro (2), Baños de Río Tobía (1), Logroño (7), Varea (1), Santo Domingo de la Calzada (1), Arnedo (1), Calahorra (2), Ezcaray (1), Nájera (1), Rincón de Soto (1) y Alfaro (1).