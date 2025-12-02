Entrega del ajedrez con piezas calagurritanas
El Parador de Turismo al Club Calahorrano de Ajedrez contará con este ejemplar cuyas piezas son reproducciones de personajes y elementos destacados de la ciudad
Calahorra
Martes, 2 de diciembre 2025, 08:10
Amigos de la Historia de Calahorra entregó en el Parador de Turismo al Club Calahorrano de Ajedrez un ejemplar de ajedrez cuyas piezas son ... reproducciones de personajes y elementos destacados de la ciudad como Quintiliano, la Matrona, la Moza y Bebricio, entre otros.
Han sido elaborados por el socio Fernando Barco Soldevilla con impresora 3D.
