Elena Aranoa ofrecerá el viernes en Calahorra un concierto por Palestina
Calahorra
Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:21
Acampada por Palestina Calahorra ha organizado para el próximo viernes, 17 de octubre, un concierto de Elena Aranoa. La cita tendrá lugar en ... el Centro Fundación Caja Rioja, a las 19.30 horas.
Las entradas, que llevan un donativo de 5 euros, se pueden adquirir en Librería Caprichos, Casa Granel, La Biotienda, y el mismo día del concierto en taquilla. El dinero recaudado se destinará a UNRWA.
