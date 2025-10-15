LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La cantante Elena Aranoa en un recital. Ignacio Izquierdo

Elena Aranoa ofrecerá el viernes en Calahorra un concierto por Palestina

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:21

Acampada por Palestina Calahorra ha organizado para el próximo viernes, 17 de octubre, un concierto de Elena Aranoa. La cita tendrá lugar en ... el Centro Fundación Caja Rioja, a las 19.30 horas.

