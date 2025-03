Ecologistas en Acción advierte que «emprenderá acciones legales» si Burcor no restaura el soto del Cidacos arrasado en el Holika

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 7 de marzo 2025, 17:46 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción avanza, en una nota de prensa, que «emprenderá acciones si no se cumple de manera inmediata la resolución del Ayuntamiento de Calahorra sobre el soto del Cidacos arrasado en abril de 2024» por la empresa Burcor, promotora del festival Holika.

El grupo ecologista ha advertido que la sanción impuesta por el Ayuntamiento, que contempla la restauración del soto, no se ha hecho efectiva pese a que la resolución obliga a ejecutarla «antes de febrero de 2025». «De no acometerse de manera inmediata la restauración de lo dañado y la retirada de los cientos de toneladas de tierra aportadas ilegalmente en el Dominio Público Hidráulico, tendrá que ser la justicia quien determine si es o no legal que una Administración, tras haber dictado una resolución en firme con unas claras obligaciones e imposiciones , condone, suspenda o posponga arbitrariamente la ejecución de dichas sanciones», afirman los ecologistas, que dejan ver en el comunicado la impasividad del Ayuntamiento con este asunto y le acusan de «pretender que la restauración del soto del parque no se haga efectiva». En este sentido, precisan que el Ayuntamiento alude a «un futuro proyecto de ampliación (que a día de hoy no cuenta con ningún tipo de permiso ni autorización) del parque del Cidacos» para «posponer la recuperación de unos terrenos que han sido afectados por una obra ilegal». Es por ello, que los ecologistas informan que visitarán la zona «la próxima semana» y «si se siguen sin retirar las toneladas de tierra aportadas» denunciarán los hechos.

No obstante, fuentes consultadas por este periódico indican que la empresa ha presentado un recurso, lo que conllevaría la «suspensión» de momento de la ejecución de la sanción.

También, desde Ecologistas en Acción de La Rioja se advierte de la «intención manifestada por el Ayuntamiento de Calahorra de talar los árboles existentes en la actualidad, tanto en el aparcamiento de la catedral en su totalidad, como aquellos que les van a molestar para la anunciada ampliación del camino perimetral que transcurre junto a la orilla del río Cidacos». Según explica la asociación, dicho camino, que tiene actualmente una anchura de tres metros, pasará a ser un «supercamino» de 12 metros de anchura, lo que supondrá «la eliminación de abundante arbolado en el extremo noreste, junto al puente de la catedral» . Esta actuación, aseguran, además que no se puede realizar, «en modo alguno, sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Gobierno de La Rioja, y que en atención a los antecedentes de ese Ayuntamiento, no sería de extrañar que sin ningún tipo de autorización, eliminen la vegetación natural existente en ese ámbito, que no olvidemos, está urbanística y ambientalmente protegido».

Ecologistas en Acción de La Rioja señala que ha presentado alegaciones «a la exposición pública del anteproyecto de ampliación del aparcamiento del Cidacos ante el Gobierno de La Rioja, contra las actuaciones que sobre los parches vegetación natural (sotos) existentes en la actualidad». Y es que para los ecologistas con esta actuación el Consistorio pretende llevar cabo «hipotética ampliación del aparcamiento, que de forma encubierta pretende convertir dichas zonas de vegetación natural protegida en una especie de jardín de árboles podados a disposición de los intereses particulares de las empresas del sector del espectáculo, en detrimento de un bien público». «Actuaciones, todas ellas, dentro del Dominio Público Hidráulico, y de zonas con alto riesgo de inundación dentro del ámbito de protección del hábitat del Visón europeo en La Rioja y de las riberas del Cidacos», remarca.

Del mismo modo, desde Ecologistas en Acción espera que la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja (COTUR) «asuman sus responsabilidades y sus competencias en materia de legalidad urbanística y se pronuncien de forma clara y rápida sobre las pretensiones del Ayuntamiento de Calahorra de ocupar por las bravas el Dominio Público Hidráulico, zonas inundables de flujo preferente, así como parcelas públicas que son propiedad del Estado, transformando espacios naturales bajo especial protección».