El 4 de diciembre, puertas abiertas de la Escuela de Tenis adaptado

La Escuela de Tenis adaptado a la discapacidad de Calahorra, que se creó el pasado mes de enero, celebrará una jornada de puertas abiertas el próximo jueves 4 de diciembre. La actividad tendrá lugar en el Complejo Polideportivo Municipal La Planilla, desde las 18.00 hasta las 20.00 horas. La convocatoria, abierta tanto adultos como a niños, consistirá en una muestra de tenis adaptado a todas las discapacidades a través de las siguientes disciplinas: en silla de ruedas, 'blind tenis' dirigido a personas con dificultades de visión y tenis para personas con discapacidad intelectual.