CC OO se desliga del acuerdo sindical alcanzado para el Hospital de Calahorra

El acuerdo alcanzado el pasado viernes entre el comité de empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) y el Seris para el personal laboral del Hospital de Calahorra, tras la reorganización de la Unidad de Enfermería, contó con el apoyo de ... la mayoría de los agentes sindicales, salvó el de Comisiones Obreras.

Es por ello que, ayer, este sindicato convocó una nueva concentración a las puertas del hospital riojabajeño para desligarse del reciente acuerdo, que supone «un atropello a los derechos de los y las trabajadoras». Y es que, «en sólo dos reuniones se ha dado cerrojazo a una modificación que afecta a la organización de toda la plantilla», dijo Pepi Delgado, secretaria de Sanidad Pública de esta organización en La Rioja.

Más en concreto, la responsable de la sección sindical de CC OO en el comité de empresa de la CAR, Margarita Clemente, explicó que el «compromiso en la asamblea» con los trabajadores que matuvo el comité de empresa fue que «debía ser la propia plantilla del hospital la que decidiera su futuro en base al acuerdo final y no sobre el miedo de no llegar a un acuerdo si no se incluían en la negociación sus demandas».

«Contratos más precarios»

También ayer se insistió en que «con los movimientos (que incluyen una menor cobertura de Enfermería en las plantas de hospitalización) que se han ido produciendo ya se ha ido reduciendo plantilla», denunció Delgado. Como consecuencia, existe un «recorte de personal, con menos derechos y contratos más precarios», incidió, llegando después a asegurar que en las plantas «los compañeros tienen que ir corriendo por los pasillos para atender a los pacientes». Por otro lado, los recortes, como expuso Delgado, se dan también en quirófanos y en el servicio de radiodiagnóstico. El motivo de la reducción se debe a que «transforman plazas que había en este centro en plazas de 'incidencia', que tienen contratos de un mes o dos», apuntó.

Otro de los puntos que se volvió a cuestionar fue el descenso en el número de intervenciones quirúrgicas que se han venido realizando en este hospital para favorecer, en su opinión, a la sanidad privada. En este sentido, Pepi Delgado afirmó que «en el portal de transparencia podemos ver como en el año 2023 el hospital realizó 3.575 operaciones quirúrgicas sin ninguna derivación a centros alternativos y en el año 2024 sólo durante el primer semestre se alcanzan casi las 2.000 intervenciones, pero se empiezan a derivar al centro alternativo 694».

Desde este sindicato anunciaron por otro lado continuar con las movilizaciones y trasladar sus protestas a la mesa sectorial del Sistema Riojano de Salud.