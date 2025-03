Los sanitarios del hospital de Calahorra se manifestarán como en 2012 si no se atienden su demandas

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 7 de marzo 2025, 08:22 Comenta Compartir

Los profesionales del Hospital de Calahorra prevén convocar una manifestación similar a la del año 2012 cuando miles de ciudadanos salieron a la calle para mostrar su oposición frontal a las intenciones del Gobierno de La Rioja de privatizar la gestión del centro. Trece años después, CC OO, único sindicato que se ha desvinculado del acuerdo entre el comité de empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Consejería de Salud para la reestructuración del hospital tras su integración en el Seris, trabaja ya en una nueva movilización para la que de momento «no hay fecha». «Primero hay que organizarse», señala Pepi Delgado desde este sindicato.

Para este mes de marzo la organización sindical mantiene las concentraciones de los miércoles (12.00 horas, en la puerta del hospital), pero «si en este tiempo no hay noticias de nada por parte del Seris llevaremos a cabo la manifestación», asegura Delgado, al tiempo que explica que en la protesta de esta semana ciudadanos y usuarios del hospital le insistieron en que era necesario una manifestación. «Lo teníamos ya en mente, pero ahora que la población está viendo lo que está pasando es el momento de impulsarla», precisa la representante de CC OO, quien el pasado miércoles denunció que el servicio de urología de este hospital se ha quedado sin médicos tras la reciente jubilación de un profesional y el traslado al Hospital San Pedro de la segunda especialista que trabaja en esta área con una reducción de jornada.

Salud niega que no haya servicio de Urología

Desde la Consejería de Salud, sin embargo, se explicó ayer a este periódico que «en estos momentos hay consulta de urología y va a seguir habiendo». En este sentido, se indicó que «es la misma uróloga que está en este momento la que se va a quedar tras la jubilación» de su compañero. Salud asegura además que los pacientes del Hospital de Calahorra «no van a tener que ir a Logroño» como afirmó CC OO, aunque pacientes de urología ya manifestaron el pasado 31 de enero a este periódico (en la primera concentración convocada contra la reestructuración de Enfermería) que habían sido derivados al Hospital San Pedro con motivo de la jubilación del citado médico.

Desde Salud se afirma que «únicamente estamos en un periodo de ajuste tras la jubilación de un profesional, pero que está prevista y solventada la situación desde el Seris». De hecho, se subraya que «no sólo va a continuar este servicio en Calahorra, sino que aún se va a reforzar más el servicio que se ha estado dando».

Por su parte, Pepi Delgado vuelve a insistir en que «la vacante por jubilación no se está cubriendo» y que la uróloga con la que cuenta actualmente el servicio «se reincorpora a su plaza estatutaria en el Hospital San Pedro el 1 de abril». «Sabemos que no se niega a pasar consulta en Calahorra, pero su puesto está en Logroño», remarca sin pasar por alto que «desde 2023 no se han contratado nuevos facultativos» pese a las bajas que ha habido. Próximamente, advierte se sumarán las de «dos oftalmólogos».

Fuentes consultadas por este periódico, en el equipo médico del hospital, inciden de hecho que «hay múltiples especialidades deficitarias» como cardiología y alergología (ambas con un sólo medico), otorrinolaringología, además de urología. «Los (médicos) que se van no son sustituidos. Una de las dos alergólogas se fue antes del verano y no la han sustituido y también se ha ido un neumólogo y no lo han sustituido», dicen las mismas fuentes.

Jesús Castiella propone declarar el hospital de «difícil cobertura» Jesús Castiella, coordinador de la Unidad de Medicina Interna del Hospital de Calahorra, considera que los pasos dados por el Seris tras la integración han dejado al centro hospitalario en una «situación inesperada, inédita y a mi juicio experimental» debido, en otros motivos, a la «falta de dialogo, de planificación estratégica y de transparencia». «Pareciera que el hospital se acabara de construir y las personas que lo conformamos estemos recién contratadas», lamenta este médico en un escrito remitido a los medios de comunicación, en el que recalca que «transformar y mejorar (este hospital) no es reducir coberturas del personal de enfermería y técnicos» ni «eliminar toda la estructura organizativa y de gestión propias, trasladando a Logroño todo el poder de decisión». Pero Castiella es también propositivo en el escrito y lanza cinco ideas de «solución» a la falta de especialistas y a los problemas de la actual reestructuración. En primer lugar plantea declarar el Hospital de Calahorra como «hospital de difícil cobertura, incentivando a los que estamos para que nos quedemos y a que vengan nuevos profesionales que vean en el centro una oportunidad para el desarrollo de su profesión». En segundo lugar pide «volver a dotar al hospital, como en los últimos 24 años, de una estructura directiva propia, centrada en el paciente y en unidades funcionales transversales, independientes pero plenamente coordinadas con la del Hospital Universitario San Pedro». En tercer lugar, propone «revertir las reducciones de carteleras y el cierre de camas y paralelamente facilitar que determinados actos clínicos se puedan hacer en nuestro hospital antes que en centros concertados». En cuarto lugar apuesta por «dar visibilidad a todas las vacantes que existen, incluyéndolas de forma clara e inequívoca en la OEP que anualmente debe publicar el Seris». Por último, defiende «un ambicioso plan estratégico de recursos humanos a 5 años vista, que analice las debilidades y fortalezas propias» y «deje de lamentarse de una vez por todas de la ausencia de profesionales.