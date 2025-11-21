La Degollada y el Recuenco acogen mañana en Calahorra una jornada de observación de aves

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

Las zonas húmedas y yasas de La Degollada y el Recuenco, en Calahorra, serán escenario mañana, sábado, de una jornada de observación de ... aves de la mano del Fondo Riojano para el Estudio y la Conservación Ambiental (Freca), Ecologistas en Acción Calahorra y el grupo riojano de la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife). Las personas interesadas en participar en esta actividad deberán acudir al aparcamiento de la catedral a las 09.00 horas. Por otro lado, para recibir más información o inscribirse se puede llamar al teléfono 611082036.

Las zonas húmedas y yasas de La Degollada y el Recuenco, declaradas Área Natural Singular, comprenden una superficie de casi 233 hectáreas, en las que confluyen varios ambientes naturales: los humedales permanentes de las balsas de La Degollada y del pantano del Recuenco; las yasas con cauces estacionales de Las Conchas y Bardaje; la planicie esteparia de El Plano y el sistema de yasas tributarias de El Caracol, así como algunos bosques de pino carrasco. La zona húmeda está formada por cinco lagunas en serie y destaca por la cría de una importante colonia de ardeidas con especies como el martinete común, la garcilla bueyera, la garceta común, la garza real, la garza imperial y el avetorillo común.

