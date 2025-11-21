LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una imagen del espacio de La Degollada. I.A.

La Degollada y el Recuenco acogen mañana en Calahorra una jornada de observación de aves

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:00

Las zonas húmedas y yasas de La Degollada y el Recuenco, en Calahorra, serán escenario mañana, sábado, de una jornada de observación de ... aves de la mano del Fondo Riojano para el Estudio y la Conservación Ambiental (Freca), Ecologistas en Acción Calahorra y el grupo riojano de la Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife). Las personas interesadas en participar en esta actividad deberán acudir al aparcamiento de la catedral a las 09.00 horas. Por otro lado, para recibir más información o inscribirse se puede llamar al teléfono 611082036.

