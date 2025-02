Continúan las negociaciones por la reestructuración del Hospital de Calahorra

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 3 de febrero 2025, 15:55 | Actualizado 16:12h. Comenta Compartir

Las negociaciones entre el Seris y el comité de empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja ante la reestructuración de la Unidad de Enfermería del Hospital de Calahorra continuarán esta semana, tal y como se ha acordado en la reunión mantenida entre ambas partes esta mañana después de que la pasada semana no se llegase a un acuerdo. En principio y como ha señalado el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Gurrea, «ha habido un acercamiento» por lo que «seguiremos negociando».

El próximo encuentro de negociación con el Seris se ha acorado para el viernes de esta semana, aunque previamente, este miércoles, «haremos una asamblea para trasladarles a los trabajadores lo que se ha tratado hoy en la mesa de negociación y al día siguiente se reunirá de manera interna el comité de empresa», explica Gurrea. "Vamos a intentar que no sean tan drásticos los movimientos de personal de manera interna que va a haber dentro del hospital y que afectan al personal laboral», precisa el presidente del comité de empresa de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que en el caso del hospital representa a los trabajadores laborales. Y a modo de ejemplo, señala que una de las propuestas del comité es que «si a mí me van han sacado de Urgencias y me han subido a planta y en Urgencias han contratado 'x' personal, podamos retrotraernos a la situación anterior».

En cuanto a la posibilidad de que la reestructuración planteada por el Seris contemple despidos de personal de Enfermería, Gurrea asegura que «parece ser que la Administración no quiere despedir a ningún profesional, pero eso lo veremos cuando haya acabado la negociación y si después del reordenamiento ellos consideran que tienen exceso de personal».

También en la reunión de esta mañana se ha abordado la polémica sobre la reducción de camas en las plantas de hospitalización. «Eso parece que va a continuar de la misma manera», sostiene el representante de los trabajadores para precisar que «sí que es verdad que van a mantener las camas, pero las habitaciones van a estar cerradas». «No se les va a dar uso», apostilla.

Por otro lado, Gurrea ha cuestionado los plazos que ha manejado el Seris para implementar los cambios: «Han tenido todo un año para ir poco a poco solucionando este problema y lo que no se puede es arreglar en 15 días un problema que lleva muchos años». Además, ha indicado en la reunión de esta mañana se ha indicado que el Seris debe trasmitir al personal laboral que «si quieren pueden mantener la cartelera» que tenían antes de implantar la nueva, ya que al contrario de los trabajadores estatutarios no están obligados a cumplir con la nueva organización hasta que no haya un acuerdo en la mesa de negociación. «La Administración ha dicho que siempre se les ha planteado de manera voluntaria, pero lo que me han trasmitido los trabajadores es que muchos de ellos no sabían que tenían la opción de decir que no», ha afirmado Gurrera.

Por su parte, desde Salud se ha informado a través de una nota de prensa que ambas partes se han emplazado a un nuevo encuentro para «seguir mejorando la calidad asistencial del centro de referencia de Rioja Baja». También, se incide en que el Seris «se compromete a plantear una propuesta centrada en mejorar las condiciones laborales del personal indefinido no fijo del centro».

