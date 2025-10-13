'Aquí contigo los 90' reunió a 3.500 personas

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:49 Comenta Compartir

La primera edición del festival 'Aquí contigo los 90' celebrada el sábado en el exterior de las carpas del Chef Nino de Calahorra tuvo una gran acogida y acudieron 3.500 personas. La organización corrió a cargo de Bámbola Music y Chef Nino. Hubo un escenario homenaje a 'la ronda' calagurritana que abrió a las 15.00 y duró hasta pasada la 01.00. La zona destinada a la música bakalao inició su actividad a las 18.00 y cerró a las 02.00. En el recinto principal la música dance sonó desde las 17.00 hasta las 03.00 teniendo como referentes a Paco Pil y Brisa Play, Dream Team (Toni Peret y Quique Tejada) y Double Vision. En los tres lugares se sucedieron las sesiones de djs nacionales y locales con buen ambiente para recordar otra época y un tiempo ideal.