El Consejo de la Juventud de Calahorra inaugura el viernes una nueva 'Ronda con arte joven'

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra inaugurará el próximo viernes, 19 de septiembre, la séptima edición del proyecto 'Una ronda con arte ... joven', que busca revitalizar el casco antiguo de la ciudad a través del talento de artistas juveniles.

El acto inaugural tendrá lugar en el paseo del Mercadal (18.00 horas), donde volverá a instalarse la gran pajarita metálica, símbolo de esta iniciativa. Previamente y como novedad, a las 17.00 horas, un grupo de estudiantes de 4º de Primaria del colegio Santa Teresa de Jesús desarrollará en este mismo espacio un proyecto colaborativo abierto a la participación del público.

Después dará comienzo la primera visita guiada, que recorrerá las intervenciones artísticas ubicadas en el casco antiguo y permitirá conocer de cerca tanto las obras como a sus autores.

El calendario de visitas incluye también tres recorridos adicionales los domingos 21 y 28 de septiembre, y 5 de octubre, a las 11.00 horas, con salida desde el Mercadal. Además, el Consejo de la Juventud ofrecerá visitas gratuitas concertadas para centros educativos y asociaciones.

Como en años anteriores algunas de las creaciones de la ruta permanecerán de manera indefinida, integrándose en el paisaje urbano, mientras que otras serán retiradas una vez termine la exposición.