Concentración en Calahorra en apoyo a las personas con discapacidad
Calahorra
Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:31
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado miércoles, 3 de diciembre, reunió a numerosas personas en las calles de la zona centro ... de Calahorra para reivindicar un año más los derechos de este colectivo. Usuarios, usuarias y profesionales del centro Áncora, perteneciente a la asociación Igual a ti, protagonizaron la ya tradicional marcha por esta jornada.
A la cita se unieron representantes políticos de La Rioja Baja así como escolares de varios colegios de Calahorra. Al finalizar, se dio lectura a un manifiesto en la glorieta del Ayuntamiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión