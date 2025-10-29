LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El comercio se suma a Halloween con un recorrido teatral por 56 establecimientos

Los locales epartirán caramelos y dulces a quienes acudan en busca de 'truco o trato'

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24

El comercio calagurritano celebrará Halloween este viernes con un recorrido teatral por 56 establecimientos, en los que un grupo de actores interactuará con los clientes. También, repartirán caramelos y dulces a quienes acudan en busca de 'truco o trato'. Esta actividad es una de las novedades en el Plan de dinamización del comercio local, que pone en marcha el Ayuntamiento con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) y la participación de las asociaciones de comerciantes.

Por otra parte, la biblioteca municipal Pedro Gutiérrez celebrará Halloween mañana jueves con una obra de teatro y un taller de creación de máscaras (18.00 horas) y el viernes, con una sesión de cuentacuentos y la realización de varias manualidades (11.00 horas).

