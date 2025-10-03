El club taurino de Calahorra celebrará el 9 de noviembre su gala anual en el teatro Ideal
De otro lado, el club taurino calagurritano tiene previstas otras tres actividades para el próximo mes de noviembre
Calahorra
Viernes, 3 de octubre 2025, 09:30
El Club Taurino de Calahorra celebrará el 9 de noviembre en el teatro Ideal su gala anual en la que se entregará el trofeo ' ... Coliflor de plata' al torero Sebastián Castella por haber realizado la mejor faena en la corrida del día grande de las pasadas fiestas de agosto. La ceremonia comenzará a las 19.00 horas y contará con una actuación del artista Carlos Pérez.
De otro lado, el club taurino calagurritano tiene previstas otras tres actividades para el próximo mes de noviembre. La primera de ellas es la celebración en su sede del Día del Socio (el domingo día 2) con un lunch. Ya para el 15 de diciembre está preparando otra cita de relevancia de la que informará próximamente y el día 2 inaugurará una exposición con la historia del club, de los profesionales taurinos de la ciudad y de la plaza, en el centro Fundación Caja Rioja.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión