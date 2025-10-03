LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Isabel Álvarez

El club taurino de Calahorra celebrará el 9 de noviembre su gala anual en el teatro Ideal

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:30

El Club Taurino de Calahorra celebrará el 9 de noviembre en el teatro Ideal su gala anual en la que se entregará el trofeo ' ... Coliflor de plata' al torero Sebastián Castella por haber realizado la mejor faena en la corrida del día grande de las pasadas fiestas de agosto. La ceremonia comenzará a las 19.00 horas y contará con una actuación del artista Carlos Pérez.

