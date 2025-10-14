El Museo de la Romanización de Calahorra cierra por obras de mejora cerca de un año
Amigos de la Historia plantea que las piezas de la muestra que pertenecen a la localidad riojana se expongan en otro espacio durante este paréntesis
Calahorra
Martes, 14 de octubre 2025, 08:05
El Museo de la Romanización de Calahorra se cierra provisionalmente por una larga temporada. Las obras de rehabilitación energética y mejora de la ... accesibilidad que el Gobierno de La Rioja tiene previsto llevar a cabo han obligado a cerrar al público este centro, que alberga los restos arqueológicos más importantes de época celtibérica y romana que han aparecido en La Rioja. Si bien las obras como tal no han comenzado (el acto de comprobación de replanteo se realizará en torno al 25 ó 26 de octubre), el museo lleva ya días cerrado al público con motivo del traslado de los materiales arqueológicos expuestos. Una medida que resultaba necesaria para la protección de los mismos durante el desarrollo de los trabajos, que fueron adjudicados a la empresa riojana Valentín Martínez S.L.
Los materiales arqueológicos expuestos han sido trasladados como medida de protección durante los trabajos
Las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que se estima que la instalación pueda mantenerse cerrada cerca de un año. Ante ello Amigos de la Historia de Calahorra ha propuesto, a través de una nota de prensa, que los restos arqueológicos de la exposición que pertenecen al municipios, como son los de las colecciones de Pedro Gutiérrez y de esta asociación, así como los que proceden de donaciones, «permanezcan en la ciudad y se estudie la posibilidad de que las piezas más significativas queden expuestas provisionalmente en algún espacio con suficientes garantías de seguridad».
Entre los hallazgos destacados de las vitrinas del museo, Amigos de la Historia hace sobre todo hincapié en la 'Dama de Calahorra'. Esta pieza, símbolo de la localidad, es un busto de mármol que se encontró en los años treinta del pasado siglo en el yacimiento de La Clínica.
De todos modos, en el caso de que este planteamiento «no sea posible ni viable», Amigos de la Historia considera que al menos la 'Dama de Calahorra' «debería estar expuesta si se dan las condiciones de seguridad para ello en el Ayuntamiento o incluso en Alcaldía, en el museo diocesano o en Museo de la Verdura; dependencias con personal y medidas de seguridad que garanticen su conservación».
640.000 euros
La actuación en el Museo de la Romanización tiene un coste de 640.000 euros que se financiarán a través de los Fondos Next Generation. El proyecto contempla, en concreto, la sustitución del sistema de iluminación existente en el edificio por tecnología led, así como de la bomba de calor, fancoils y conductos interiores. También se incluye la renovación de la carpintería exterior y parte de la envolvente.
La actuación persigue como finalidad la rehabilitación energética del edificio y la mejora de la accesibilidad
Las obras prevén además la incorporación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y un sistema de ventilación mecánica controlada con recuperador, al igual que la instalación de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia y numerosos trabajos para la mejora global de la accesibilidad al museo.
La obra para el Escultor Daniel se descartó en «el primer momento»
En junio del año 2021 la ahora expresidenta del Gobierno de la Rioja, Concha Andreu, mantenía un encuentro en el Museo de La Romanización de Calahorra con el patronato de la Fundación Escultor Daniel (Daniel González Ruiz) en el que se acordaba que la obra del reconocido artista de Cervera del Río Alhama quedara expuesta de manera permanente en este espacio museístico.
De hecho, el gobierno de Andreu adquirió en la legislatura anterior trece obras del escultor, más una donada, para mostrar en el museo calagurritano. El coste de las piezas supuso un desembolso de un total e 297.500 euros.
Esta iniciativa se pretendía materializar con el cubrimiento del patio del museo para que este singular espacio quedase acondicionado con el fin de poder albergar la colección del escultor riojano. Pero las obras de mejora que se van a desarrollar ahora en el centro no contemplaban esta ampliación, lo cual ya fue criticado por el Partido Socialista en el momento en el que se dio a conocer el proyecto por parte del actual Ejecutivo regional. Sin embargo, desde la Consejería de Cultura, a preguntas de este periódico, explican que «este proyecto está descartado desde un primer momento», ya que la ampliación del museo cubriendo el patio «supone la pérdida de un enclave diáfano y al aire libre en una zona donde no abundan este tipo de espacios». Además, «el proyecto contempla la instalación en ese espacio de una colección que no tiene relación directa con el discurso de la romanización», se añade desde Cultura. La obra del Escultor Daniel, único artista riojano cuyas piezas forman parte de colecciones permanentes en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el IVAM, se encuentran ahora en el Museo de La Rioja. Para el Partido Socialista, como aseguró en su momento, el no haber ampliado el museo para destinar una sala al escultor de Cervera supone «retirar de la ciudad recursos y patrimonio que iban a suponer un gran activo cultural y turístico para nuestro municipio».
