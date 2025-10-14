LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel que informa del cierre del Museo de la Romanización. I.Á.

El Museo de la Romanización de Calahorra cierra por obras de mejora cerca de un año

Amigos de la Historia plantea que las piezas de la muestra que pertenecen a la localidad riojana se expongan en otro espacio durante este paréntesis

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 14 de octubre 2025, 08:05

Comenta

El Museo de la Romanización de Calahorra se cierra provisionalmente por una larga temporada. Las obras de rehabilitación energética y mejora de la ... accesibilidad que el Gobierno de La Rioja tiene previsto llevar a cabo han obligado a cerrar al público este centro, que alberga los restos arqueológicos más importantes de época celtibérica y romana que han aparecido en La Rioja. Si bien las obras como tal no han comenzado (el acto de comprobación de replanteo se realizará en torno al 25 ó 26 de octubre), el museo lleva ya días cerrado al público con motivo del traslado de los materiales arqueológicos expuestos. Una medida que resultaba necesaria para la protección de los mismos durante el desarrollo de los trabajos, que fueron adjudicados a la empresa riojana Valentín Martínez S.L.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  7. 7

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  8. 8 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  9. 9 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Museo de la Romanización de Calahorra cierra por obras de mejora cerca de un año

El Museo de la Romanización de Calahorra cierra por obras de mejora cerca de un año