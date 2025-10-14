El Museo de la Romanización de Calahorra cierra por obras de mejora cerca de un año

El Museo de la Romanización de Calahorra se cierra provisionalmente por una larga temporada. Las obras de rehabilitación energética y mejora de la ... accesibilidad que el Gobierno de La Rioja tiene previsto llevar a cabo han obligado a cerrar al público este centro, que alberga los restos arqueológicos más importantes de época celtibérica y romana que han aparecido en La Rioja. Si bien las obras como tal no han comenzado (el acto de comprobación de replanteo se realizará en torno al 25 ó 26 de octubre), el museo lleva ya días cerrado al público con motivo del traslado de los materiales arqueológicos expuestos. Una medida que resultaba necesaria para la protección de los mismos durante el desarrollo de los trabajos, que fueron adjudicados a la empresa riojana Valentín Martínez S.L.

Los materiales arqueológicos expuestos han sido trasladados como medida de protección durante los trabajos

Las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que se estima que la instalación pueda mantenerse cerrada cerca de un año. Ante ello Amigos de la Historia de Calahorra ha propuesto, a través de una nota de prensa, que los restos arqueológicos de la exposición que pertenecen al municipios, como son los de las colecciones de Pedro Gutiérrez y de esta asociación, así como los que proceden de donaciones, «permanezcan en la ciudad y se estudie la posibilidad de que las piezas más significativas queden expuestas provisionalmente en algún espacio con suficientes garantías de seguridad».

Entre los hallazgos destacados de las vitrinas del museo, Amigos de la Historia hace sobre todo hincapié en la 'Dama de Calahorra'. Esta pieza, símbolo de la localidad, es un busto de mármol que se encontró en los años treinta del pasado siglo en el yacimiento de La Clínica.

Busto de la 'Dama de Calahorra'. I.Á. Una de las salas el museo. I.Á. 1 /

De todos modos, en el caso de que este planteamiento «no sea posible ni viable», Amigos de la Historia considera que al menos la 'Dama de Calahorra' «debería estar expuesta si se dan las condiciones de seguridad para ello en el Ayuntamiento o incluso en Alcaldía, en el museo diocesano o en Museo de la Verdura; dependencias con personal y medidas de seguridad que garanticen su conservación».

640.000 euros

La actuación en el Museo de la Romanización tiene un coste de 640.000 euros que se financiarán a través de los Fondos Next Generation. El proyecto contempla, en concreto, la sustitución del sistema de iluminación existente en el edificio por tecnología led, así como de la bomba de calor, fancoils y conductos interiores. También se incluye la renovación de la carpintería exterior y parte de la envolvente.

La actuación persigue como finalidad la rehabilitación energética del edificio y la mejora de la accesibilidad

Las obras prevén además la incorporación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica y un sistema de ventilación mecánica controlada con recuperador, al igual que la instalación de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia y numerosos trabajos para la mejora global de la accesibilidad al museo.