LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CALAHORRA

Charla de José Ibáñez y sello del teatro, hoy

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

S. S. J. Los actos del centenario del Teatro Ideal, incluyen hoy la charla 'Historia de los teatros en Calahorra' impartida por José Ibáñez Sáenz, a las 20.00 horas, en el citado recinto. La entrada es libre, pero se requiere invitación, disponible en taquilla o en citylok.com. Antes, a las 19.45, la Asociación Cultural y de Coleccionismo El Lazarillo presentará un sello conmemorativo de los cien años del Ideal que se podrá adquirir en el acceso. También ha editado para la ocasión un juego de postales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  2. 2 Love of Lesbian, Lagartija Nick, Siloé o Carlos Ares, primeros nombres para los conciertos grandes de Actual 2026
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4 Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos
  5. 5 Logroño suspenderá durante un año la concesión de nuevas licencias de alojamientos turísticos
  6. 6 Fallece un hombre en un sex shop de León
  7. 7 El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  8. 8 Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño
  9. 9

    «Ahora salgo al frontón sin miedo a ser valiente»
  10. 10 Nueva estafa relacionada con la Iglesia: se hacen pasar por párrocos para obtener información personal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Charla de José Ibáñez y sello del teatro, hoy