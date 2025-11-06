Charla de José Ibáñez y sello del teatro, hoy

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:26 Comenta Compartir

S. S. J. Los actos del centenario del Teatro Ideal, incluyen hoy la charla 'Historia de los teatros en Calahorra' impartida por José Ibáñez Sáenz, a las 20.00 horas, en el citado recinto. La entrada es libre, pero se requiere invitación, disponible en taquilla o en citylok.com. Antes, a las 19.45, la Asociación Cultural y de Coleccionismo El Lazarillo presentará un sello conmemorativo de los cien años del Ideal que se podrá adquirir en el acceso. También ha editado para la ocasión un juego de postales.