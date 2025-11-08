El centenario del teatro Ideal de Calahorra, en un sello
Calahorra
Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:24
El club cultural y de coleccionismo El Lazarillo ha editado un nuevo sello conmemorativo del centenario del teatro Ideal de Calahorra. El documento filatélico ... fue presentado el pasado jueves por la noche en el marco de la conferencia ofrecida por el calagurritano José Ibáñez sobre los cien años de esta emblemática sala en la localidad y el resto de teatros que han funcionado en Calahorra en este tiempo.
El ejemplar, realizado a través del programa Tu Sello de Correos, muestra una fotografía de los inicios del Ideal, en la década de los años 20 del pasado siglo.
