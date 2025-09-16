LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cámaras de vigilancia, en una farola de la calle Bebricio. I.Á.

29 cámaras más para vigilar Calahorra

La junta de gobierno ha acordado un nuevo contrato para instalar nuevos dispositivos de videovigilancia tanto en la ciudad como en los polígonos industriales

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:37

El Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a licitación el contrato de suministro e instalación de un sistema inteligente de vigilancia de tráfico, con un presupuesto ... de 210.407 euros. El pliego contempla la colocación de 29 nuevas cámaras por toda la ciudad y los polígonos industriales. El nuevo sistema inteligente de vigilancia de tráfico estará basado en cámaras IP con capacidad de lectura de matrículas, control de tráfico, grabación de imágenes y un sistema de gestión centralizada, que permita desde una única aplicación la monitorización y gestión del sistema propuesto.

