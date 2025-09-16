29 cámaras más para vigilar Calahorra

El Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a licitación el contrato de suministro e instalación de un sistema inteligente de vigilancia de tráfico, con un presupuesto ... de 210.407 euros. El pliego contempla la colocación de 29 nuevas cámaras por toda la ciudad y los polígonos industriales. El nuevo sistema inteligente de vigilancia de tráfico estará basado en cámaras IP con capacidad de lectura de matrículas, control de tráfico, grabación de imágenes y un sistema de gestión centralizada, que permita desde una única aplicación la monitorización y gestión del sistema propuesto.

La finalidad de este contrato «es aumentar la protección y seguridad ciudadana en el término municipal, así como la efectividad de los cuerpos de seguridad, además e »ofrecer un servicio de vigilancia permanente las 24 horas y mejorar la seguridad vial tanto en la detección de siniestros como en su posterior estudio y la movilidad«, señala el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Asimismo, destaca que «va a permitir la mejora en la velocidad de respuesta por parte de la Policía Local, el descenso de la indisciplina viaria, el estudio con datos objetivos para mejorar la movilidad de personas y vehículos y la colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad».

Estas nuevas cámaras se suman a las 67 cámaras de seguridad y 11 videograbadoras instaladas ya en edificios públicos y en calles de la ciudad, lo que eleva a 107 el número de estos dispositivos con los que va contar Calahorra.

Iluminación parque del Cidacos

La junta de gobierno también ha aprobado el expediente de contratación para la renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior en los centros de mando 7 y 8 del parque del Cidacos y la nueva iluminación de la ruta 'Parque del Cidacos-pantano 'El Perdiguero', por un tipo de licitación de 360.831 euros. Esta actuación se enmarca en la Línea 3 'Rutas verdes de Calahorra' del Plan de Sostenibilidad turística 'Calahorra Enogastronómica', financiado íntegramente por la Unión Europea, a través de los fondos NextGeneration EU. El proyecto contempla la sustitución de luminarias obsoletas por equipos LED de alta eficiencia, la instalación de luminarias solares autónomas en tramos no electrificados y la renovación de columnas y soportes con criterios de durabilidad y diseño compatible con el entorno. También, se prevé la renovación y actualización de los cuadros de mando y control de alumbrado, la instalación de las conducciones eléctricas y la implementación de una plataforma de telegestión que permitirá adaptarse a las necesidades del Ayuntamiento y gestionar de una manera eficiente el alumbrado público.

El objetivo de estas obras «es renovar el alumbrado exterior de la zona que afecta al parque del Cidacos con luminarias de tecnología led y sistema de regulación de flujo luminoso para mejorar la eficiencia energética, así como iluminar la ruta que une el parque con el embalse de El Perdiguero». De otro lado, el plazo de ejecución es de 4 meses.

Venta del Silo a Coblansa

Por último, la junta de gobierno ha ratificado la propuesta de la mesa de contratación de adjudicar la enajenación de la parcela municipal U.E.-5.1-E 'Silo' a la empresa Coblansa S.A. por el precio de 3.484.800 euros. La parcela tiene una superficie total de 5.887 metros cuadrados y está delimitada por las calles Julio Longinos, José María Garrido y Bebricio y la avenida Valvanera. En este gran solar está previsto que se construyan más de 100 viviendas en bloques de baja más 5 y baja más 6; una plaza pública con zona verde, juegos infantiles y mobiliario urbano; y dos plantas de aparcamiento subterráneo: la primera para parking público en régimen de rotación con una capacidad estimada de 178 plazas y la segunda planta para los garajes de las viviendas.

Derribo de Arrabal 65

La junta de gobierno de esta semana ha acordado también un contrato menor de obras para el derribo del inmueble de la calle Arrabal número 65 a Transportes y Excavaciones Brinfo S.L., por el precio de 34.006 euros. La demolición de este edificio, declarado en ruina el 14 de octubre de 2024, se hará por ejecución subsidiaria.