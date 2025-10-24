El PSOE de Calahorra reprocha a Arceiz que la única multa del fallo del rádar revocada es «la suya»
El partido asegura que Arceiz «miente» al alegar motivos de protección de datos para no entregar a este partido la información solicitada por este asunto
Calahorra
Jueves, 23 de octubre 2025
El PSOE cargó de nuevo ayer contra la alcaldesa de Calahorra , Mónica Arceiz, en relación a la multa de tráfico que se le ... retiró de oficio por errores en un radar y le cuestionó por no ofrecer explicaciones «coherentes» sobre estos hechos. En concreto, le reprochan que de las seis sanciones de las que había que revocar el pago, «la única que se ha retirado de forma efectiva mediante un decreto de Alcaldía es la suya».
Por otra parte, el PSOE asegura que Arceiz «miente» al alegar motivos de protección de datos para no entregar a este partido la información solicitada por este asunto y precisa que «solamente necesita ver el expediente que certifique que efectivamente el radar falló ese día». También, sostienen que los decretos de Alcaldía «son documentos de trabajo para los concejales» y una vez tramitados «son públicos».
