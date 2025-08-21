Calahorra prepara sus encierros de reses bravas con un vallado de 1.200 tablones

Los operarios del parque de obras y servicios del Ayuntamiento de Calahorra trabajaron ayer en la instalación del vallado de los encierros de reses ... bravas para las fiestas de San Emeterio y San Celedonio, que cuenta con 1.200 tablones, 300 palanquillas y 3.300 cuñas. Con este elemento la ciudad última sus preparativos para unas celebraciones que comenzarán el lunes 25 de agosto y finalizarán el domingo 31. El programa incluye cuatro encierros por el recorrido largo y dos por el corto, uno de estos de novillos (machos menores de 4 años).

El martes colocaron las puertas rojas de los cruces de la vía de vehículos y las negras peatonales. Ayer por la mañana pusieron los tablones de la salida de la plaza de toros, calle Julio Longinos y tramo desde el cruce de José María Garrido hasta la avenida de Valvanera. Para no interferir con la circulación, dejaron para la noche, a partir de las 20.30 horas, la calle General Gallarza hasta Paletillas, en las inmediaciones del Ayuntamiento.

Hasta que no finalice el chupinazo, el día 25, no se puede continuar con el montaje. Durante el encierro de esa tarde, que será corto, aprovecharán para poner las barreras de la Glorieta de Quintiliano y parte del Raso. Esto se hace así para que dé tiempo a terminar al día siguiente, cuando está previsto el primero de los recorridos largos. El último tramo no se puede dejar antes por no interferir en los diferentes actos programados.

Las fiestas incluyen cuatro encierros de recorrido largo los días 26, 27, 28 y 29 y otros dos cortos el 25 y 30 de agosto

Otra situación a tener en cuenta es que el corral de la Plaza del Mercado se monta y desmonta en cada uno de los cuatro encierros largos (días 26, 27, 28 y 29), una labor que realiza la brigada municipal coordinada con el servicio de limpieza para dejar la zona en condiciones (allí está la sede de la Peña Philips).

El martes también llegaron los primeros feriantes al aparcamiento de la Era Alta donde se ubica el ferial que abrirá sus atracciones del 25 de agosto al 1 de septiembre, siendo esta última el día del niño y el 29 de agosto, de 17.30 a 19.30 horas, la inclusiva.

En la Avenida del Pilar no se podrá aparcar desde el domingo a las 07.00 horas, por la instalación de los puestos de venta ambulante que ocuparán parte de esta vía (desde la Calle Ruiz y Menta hasta General Gallarza) todas las fiestas.

Menores y eventos taurinos

La Fundación Franz Weber instó ayer al Ayuntamiento calagurritano a «hacer valer su declaración como Ciudad Amiga de la Infancia hasta 2027 y establecer todas las medidas a su alcance para impedir que los menores puedan acceder a eventos taurinos». Esta ONG publicó un comunicado en el que lamenta que el Gobierno Local avale acciones promociones taurinas con ofertas específicas de acceso para menores.