Operarios municipales instalaron ayer el vallado de los encierros junto a la plaza de toros de Calahorra. SANDA

Calahorra prepara sus encierros de reses bravas con un vallado de 1.200 tablones

En el aparcamiento de la Era Alta ha comenzado la instalación del ferial y el domingo llegarán los puestos ambulantes a la Avenida del Pilar

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:51

Los operarios del parque de obras y servicios del Ayuntamiento de Calahorra trabajaron ayer en la instalación del vallado de los encierros de reses ... bravas para las fiestas de San Emeterio y San Celedonio, que cuenta con 1.200 tablones, 300 palanquillas y 3.300 cuñas. Con este elemento la ciudad última sus preparativos para unas celebraciones que comenzarán el lunes 25 de agosto y finalizarán el domingo 31. El programa incluye cuatro encierros por el recorrido largo y dos por el corto, uno de estos de novillos (machos menores de 4 años).

