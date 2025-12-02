LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

David Navarro junto a una de las fotografías del Mercadal. SANDA

Calahorra muestra los efectos negativos de la basura en el entorno natural

La XII Semana del Medio Ambiente incluye una exposición fotográfica, concursos, gincana y salida a la naturaleza

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:48

Ayer se inició la XII Semana del Medio Ambiente de Calahorra que durará hasta el 8 de diciembre y tiene como objetivo «evitar que la ... naturaleza sea un lugar de escombros de los ciudadanos», indicó el concejal de Medio Ambiente, David Navarro y añadió que «en octubre y noviembre se han recogido más de 160 metros cúbicos de volumen de residuos. Equivale a llenar un piso medio desde el suelo hasta el techo. Supone un desembolso de más de 10.000 euros para el Consistorio».

