Calahorra muestra los efectos negativos de la basura en el entorno natural

Ayer se inició la XII Semana del Medio Ambiente de Calahorra que durará hasta el 8 de diciembre y tiene como objetivo «evitar que la ... naturaleza sea un lugar de escombros de los ciudadanos», indicó el concejal de Medio Ambiente, David Navarro y añadió que «en octubre y noviembre se han recogido más de 160 metros cúbicos de volumen de residuos. Equivale a llenar un piso medio desde el suelo hasta el techo. Supone un desembolso de más de 10.000 euros para el Consistorio».

Esto preocupa al Ayuntamiento, que trata de concienciar a los vecinos para que esto no ocurra a través de las actividades programadas y con el lema «nunca abandones tus residuos en el medio natural. Utiliza los servicios municipales gratuitos».

En primer lugar, ayer se instaló la exposición 'Este no es mi sitio' en el paseo del Mercadal con fotografías de los distintos materiales que han sido dejados en el entorno natural. Estará hasta el lunes 8 y después se llevará a los colegios e institutos para concienciar a los más jóvenes de las consecuencias negativas que tienen estas acciones incívicas en la naturaleza.

Paralelamente se pondrá en marcha un concurso de relatos y otro de vídeos cortos para alumnos de cuarto de primaria y segundo de secundaria respectivamente. La clase ganadora tendrá como premio una visita al parque Tierra Rapaz.

El miércoles 3 y el jueves 4 un vehículo itinerante informará de los servicios habilitados en la ciudad para recoger los residuos. Navarro recordó que la semana pasada se inauguró un punto en el polígono de la Azucarera.

El viernes 5 habrá una gincana infantil en el Mercadal, a las 10.30 horas, sobre el uso responsable de los materiales voluminosos y otros restos. El sábado está prevista una salida al medio natural, a las 10.30 desde el paseo de Las Bolas de la catedral, actividad dirigida a todo el público. Dos expertos enseñarán las señales del impacto humano en la naturaleza.