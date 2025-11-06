LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Encendido del alumbrado el año pasado. I. Á.
Calahorra

Calahorra se iluminará en Navidad con más de 200 adornos led de bajo consumo

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:26

Los operarios del parque municipal de obras y servicios han comenzado esta semana la instalación del alumbrado navideño en las calle Mártires, Grande, General Gallarza, ... Cavas y Bebricio. Los trabajos se prolongarán este mes por otras zonas del casco urbano y el encendido oficial está previsto para el viernes 28 de noviembre a las 19.00 horas. El acto contará con la actuación del coro infantil Cantalegre del colegio San Agustín.

