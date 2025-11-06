Calahorra se iluminará en Navidad con más de 200 adornos led de bajo consumo

Los operarios del parque municipal de obras y servicios han comenzado esta semana la instalación del alumbrado navideño en las calle Mártires, Grande, General Gallarza, ... Cavas y Bebricio. Los trabajos se prolongarán este mes por otras zonas del casco urbano y el encendido oficial está previsto para el viernes 28 de noviembre a las 19.00 horas. El acto contará con la actuación del coro infantil Cantalegre del colegio San Agustín.

Además de las calles, avenidas y plazas, se iluminarán las fachadas del Ayuntamiento, del centro joven municipal, residencia San Lázaro, y dependencias de la Policía Local. También la fuente de la glorieta de Quintiliano, el quiosco del paseo del Mercadal y el parque Miguel Ángel Blanco.

Como en años anteriores, la ciudad contará con más de 200 adornos lumínicos navideños y guirnaldas de led de alta luminosidad y bajo consumo, cumpliendo la normativa y apostando por la sostenibilidad. Colgarán de las zonas más comerciales y transitadas. Asimismo, en las plazas Europa, Peña Philips 'Mientras el cuerpo aguante' y Diego Camporredondo, se colocarán tres grandes árboles luminosos.

«Calahorra volverá a brillar esta Navidad para ambientar, animar y dinamizar la ciudad durante estas fiestas. Queremos acercar la Navidad a todos los barrios y atraer visitantes», señala la concejala de comercio y festejos, Raquel Moral.