Pirotecnia de nuevo desde la Glorieta de Quintiliano, el jueves. S. S. J.

Calahorra se ilumina con los fuegos artificiales cada noche de fiestas

A través de la Peña Philips, el jueves actuó Afónica Naranjo en la Plaza del Raso, donde mezcló punk y humor

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:58

La pirotecnia supone una de las propuestas que no faltan cada jornada festiva en la noche calagurritana. El lunes se lanzaron desde la Glorieta de Quintiliano y también el jueves, con numerosas personas disfrutando del espectáculo de fuegos artificiales desde el Paseo del Mercadal y en los alrededores de la zona acotada de Calahorra.

Comenzó con unas columnas de humo y con un color rojizo marcado sobre la estatua de Quintiliano y la fachada del Ayuntamiento. El cielo calagurritano volvió a iluminarse con diversos colores blancos, rojos, azules... Las estelas de los cohetes y las diversas formas que mostraban en la oscuridad acompañaban los estruendos de las explosiones, que por momentos fueron atronadoras, y los aplausos de la gente indicaban la satisfacción por el espectáculo ofrecido.

El correfoc se llevó a cabo el martes en la Plaza del Raso y en las calles cercanas, los fuegos artificiales musicales fueron el miércoles en la prolongación de la Avenida de Valvanera y también este viernes. Este sábado están previstos en el parque del Cidacos, junto a la catedral, a las 23.00 horas, y el domingo la traca en la Glorieta de Quintiliano cerrará los actos festivos, de nuevo con pirotecnia.

Los integrantes de Afónica Naranjo con el rey de las fiestas y de la peña Philips, Manuel Garrido. S.S.J.

Por otro lado, en el escenario de la Plaza del Raso la apuesta de la noche del jueves llegó de la mano de la Peña Philips mientras el cuerpo aguante que organizó el concierto del grupo Afónica Naranjo, autodefinido como la 'hardorquesta' de pueblo, que reinterpreta temas de diferentes estilos y artistas al ritmo del punk, rock y hardcore, con fases pachangueras, paradas para el humor e interactuación con el público.

En un momento de su concierto subieron al escenario los reyes de la peña Philips Manuel Garrido (rey de las fiestas de Calahorra) y Oihane Arana, con el presidente de la peña, Eduardo Toledo, para ponerles el pañuelo de la Philips a los cuatro integrantes de Afónica Naranjo e invitarles a probar su zurracapote con un porrón.

