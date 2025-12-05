LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El concejal de Hacienda, Mario Nafría, junto a la alcaldesa; Mónica Arceiz, y el resto del equipo de Gobierno. I.Á.

Calahorra eleva a 36 millones el presupuesto para el próximo año

La reforma de la plaza de toros y la creación de una zona de toboganes en las piscinas de La Planilla se encuentran entre las principales inversiones, cuya cuantía se reduce hasta los siete millones con respecto a 2025

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:15

Comenta

Calahorra cuenta para el próximo año 2026 con un presupuesto total de 36.271.491 euros. Una cifra que desciende en más de dos millones ... de euros con respecto al de este ejercicio para el que se presupuestaron 38,7 millones de euros. «Si este año se hubiesen incorporado todas las partidas presupuestarias que no están finalizadas o con créditos totalmente reconocidos, el importe importe presupuestario hubiese sido el mismo», ha precisado el concejal de Hacienda, Mario Nafria, sobre esta reducción a la vez que ha recordado que el «año pasado se incorporaron partidas para la creación del gas en el polígono del Recuenco, que serán asumidas por Ader, o la parte de la Formación Profesional, que no está presupuestada íntegramente».

