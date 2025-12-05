Calahorra eleva a 36 millones el presupuesto para el próximo año

Calahorra cuenta para el próximo año 2026 con un presupuesto total de 36.271.491 euros. Una cifra que desciende en más de dos millones ... de euros con respecto al de este ejercicio para el que se presupuestaron 38,7 millones de euros. «Si este año se hubiesen incorporado todas las partidas presupuestarias que no están finalizadas o con créditos totalmente reconocidos, el importe importe presupuestario hubiese sido el mismo», ha precisado el concejal de Hacienda, Mario Nafria, sobre esta reducción a la vez que ha recordado que el «año pasado se incorporaron partidas para la creación del gas en el polígono del Recuenco, que serán asumidas por Ader, o la parte de la Formación Profesional, que no está presupuestada íntegramente».

Nafría, que ha presentado este viernes el borrador del presupuesto junto a la mayor parte de los miembros del Gobierno municipal, ha calificado las cuentas de «ambiciosas» y con «visión de futuro». «Confirman la senda iniciada desde que empezamos a gobernar», ha remarcado el responsable de Hacienda. El presupuesto, que deberá aprobarse este mes en el pleno, contempla 7,2 millones en inversiones frente a los 10 millones de euros de este 2025. Entre las principales partidas del capítulo inversor, en el que ya no aparece una cantidad asignada para la urbanización de los solares del nuevo centro de FP (el Gobierno municipal insiste en que se financiará con fondos que no sean municipales), se encuentran 2,8 millones para la primera fase de la remodelación de la plaza de toros y que se centrará en la mejora de la accesibilidad. Como inversión destacada aparecen también 500.000 euros para crear una zona de toboganes en el Complejo Municipal La Planilla. Según ha detallado, la alcaldesa, Mónica Arceiz, estos elementos se colocarán en la piscina de mayor tamaño y se completarán con un 'parque de agua' en la zona del arenero.

El presupuesto, aunque no recoge partidas para la urbanización del terreno para el nuevo edificio de la FP, sí que contiene 73.000 euros para el pago de este proyecto. Además, hay varias cantidades dirigidas a la urbanización de calles: Paletillas (915.033 euros); plaza de la Constitución (289.000 euros); calle Raón (17.771 euros); la avenida de Valvanera (67.226 euros) y la adaptación del entorno del conservatorio (100.000 euros). Además, se reservan 219.000 euros para la reforma del parking de la catedral para adaptarlo a la celebración de grandes eventos y 109.000 euros para la segunda fase del nuevo campo de fútbol artificial en las pistas de atletismo. Asimismo, Nafría ha subrayado otro importe de 147.670 euros para crear pasos de cebra inteligentes y 53.000 euros para la creación de un carril bici que conecte los polígonos industriales.