Calle Arrabal de Calahorra. A.C

Corte al tráfico de la calle Arrabal en Calahorra hasta el domingo

La medida afecta al tramo entre la Cuesta de la Catedral y la calle San Miguel

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:27

La Jefatura de Policía Local de Calahorra informa de que desde este viernes y hasta el próximo domingo, 12 de octubre, estará cortada al tráfico la calle Arrabal. El corte afecta concretamente al tramo comprendido desde Cuesta de la Catedral hasta la calle San Miguel.

Por otro lado, los vehículos podrán acceder hasta las inmediaciones del número 37 de la vía, sin que se pueda continuar más.

El resto de accesos deberá ser a través de la calle San Miguel.

