Calahorra contará con su propia ordenanza para patinetes eléctricos

Un repartidor, llevando un monopatín en la mano, después de una entrega en la calle General Gallarza.

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 23 de octubre 2025, 13:28

Calahorra contará con su propia ordenanza de vehículos de movilidad personal, que permitirá la regulación en concreto de los patinetes eléctricos. La nueva norma, ... presentada esta mañana por la concejala de Policía, Reyes Zapata, y el inspector jefe de la Policía Local, Rubén González Somalo, viene a desarrollar la normativa estatal existente con varias incorporaciones. Entre ellas, se encuentra la obligatoriedad para los propietarios de estos vehículos de un seguro de responsabilidad civil y del uso para el conductor de casco y de chaleco reflectante. Asimismo, se prohíbe la circulación con patines eléctricos a las personas menores de 16 años y se obliga que los vehículos estén equipados con luces y timbre. Por otro lado, uno de los aspectos más novedosos de la ordenanza es el hecho de que contempla la creación de un registro de patinetes eléctricos en el que los propietarios podrán inscribir sus vehículos de manera voluntaria. A cambio recibirán una pegatina para colocar en el mismo. «Muchas veces se quedan patinetes en la vía pública, bien sustraídos bien abandonados o bien que se necesita quitar y no tenemos capacidad de saber quién es el dueño», ha explicado Rubén González sobre los motivos que han llevado a proponer realizar un registro.

Por su parte, Reyes Zapata ha recordado otras normas aplicadas a estos vehículos, como la prohibición de viajar dos personas, la circulación por aceras y el llevar objetos colgados del manillar. «Hemos intentado cubrir y contemplar todo tipo de posibilidades, porque al margen de que hay una ley estatal hay flecos que no están contemplados», ha asegurado. En cuanto al apartado sancionador, la ordenanza incluye sanciones desde los 60 hasta los 200 euros según sean tipificadas como leves, graves y muy graves. La normativa, que se ha elaborado a raíz de una moción de IU, se someterá a aprobación en el pleno ordinario de la próxima semana.

