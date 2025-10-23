LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un repartidor, llevando un monopatín en la mano, después de una entrega en la calle General Gallarza. I.Á.

Calahorra contará con su propia ordenanza para patinetes eléctricos

La nueva normativa obliga a los propietarios a disponer de un seguro de responsabilidad civil y contempla la creación de un registro para estos vehículos

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:28

Calahorra contará con su propia ordenanza de vehículos de movilidad personal, que permitirá la regulación en concreto de los patinetes eléctricos. La nueva norma, ... presentada esta mañana por la concejala de Policía, Reyes Zapata, y el inspector jefe de la Policía Local, Rubén González Somalo, viene a desarrollar la normativa estatal existente con varias incorporaciones. Entre ellas, se encuentra la obligatoriedad para los propietarios de estos vehículos de un seguro de responsabilidad civil y del uso para el conductor de casco y de chaleco reflectante. Asimismo, se prohíbe la circulación con patines eléctricos a las personas menores de 16 años y se obliga que los vehículos estén equipados con luces y timbre. Por otro lado, uno de los aspectos más novedosos de la ordenanza es el hecho de que contempla la creación de un registro de patinetes eléctricos en el que los propietarios podrán inscribir sus vehículos de manera voluntaria. A cambio recibirán una pegatina para colocar en el mismo. «Muchas veces se quedan patinetes en la vía pública, bien sustraídos bien abandonados o bien que se necesita quitar y no tenemos capacidad de saber quién es el dueño», ha explicado Rubén González sobre los motivos que han llevado a proponer realizar un registro.

