Calahorra se asegura mantener los exámenes teóricos de conducir

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la Jefa provincial de Tráfico de La Rioja, Beatriz Zúñiga, firmaron ayer un convenio de colaboración para implantar un aula informatizada en la ciudad, para realizar las pruebas teóricas de obtención del permiso de conducir. De esta manera los exámenes podrán seguir llevándose a cabo en la ciudad y los alumnos no tendrán la necesidad de desplazarse a Logroño.

Arceiz destacó su «compromiso para no perder un servicio fundamental que se presta en Calahorra como centro examinador desplazado desde hace muchos años para los calagurritanos y ciudadanos de la zona». Aquí acuden alumnos de autoescuelas de municipios limítrofes tanto riojanos como navarros.

Zúñiga explicó que «en julio y agosto casi 600 aspirantes se examinaron en la prueba teórica en Calahorra y en 2024 fueron más de 2.000 en 39 días».

Al acto, celebrado en el salón de plenos calagurritano, asistieron la delegada del Gobierno de España en La Rioja, Beatriz Arraiz; la concejala de Movilidad y Tráfico, Reyes Zapata, y el concejal de Administración general e Informática, David Navarro.

Arraiz señaló «la importancia de coordinación entre administraciones» y agradeció el esfuerzo a la Jefatura Provincial de Tráfico, a la alcaldesa y al Ayuntamiento.

El Consistorio invertirá 10.000 euros y se compromete a adecuar la sala de informática del centro cultural Deán Palacios para que cumpla con todas las condiciones técnicas, de conectividad y servicios exigidas por la Dirección General de Tráfico. Estará equipada con terminales informáticos de última generación, pantallas táctiles, conexión a la Red SARA y a Internet, preferiblemente ADSL o fibra óptica con un ancho de banda mínimo de 100 Mbps, así como mobiliario accesible para personas con movilidad reducida, climatización y auriculares. Contará con una mesa para el gestor de las pruebas, mesas para alumnos y terminales tipo 'todo en uno' con pantalla táctil.

La Jefatura Provincial de Tráfico realizará en este lugar, al menos una vez al mes, las pruebas teóricas del permiso o licencia de conducir y facilitará el asesoramiento técnico e informático, así como los calendarios con las fechas de exámenes y horarios con la suficiente antelación. Se encargará de cubrir los gastos relacionados con el desplazamiento de su personal.

El Consistorio dispone de doce meses para poner en marcha el aula y el acuerdo durará cuatro años prorrogables otros cuatro.