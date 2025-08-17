Los calagurritanos más pequeños, con su primer pañuelo
Más de 130 familias habían confirmado su participación en este tradicional acto
Calahorra
Domingo, 17 de agosto 2025, 09:09
La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha impuesto este sábado a los niños y niñas de la ciudad nacidos entre las fiestas patronales del pasado año y este mes de agosto su primer pañuelo de las celebraciones.
Más de 130 familias habían confirmado su participación en este acto, que se ha consolidado en la agenda de citas preliminares a los festejos.
