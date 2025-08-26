LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Primera prueba del concurso de Grand Prix en la plaza de toros.
Primera prueba del concurso de Grand Prix en la plaza de toros. I. Á.

La Calagurritana, La Moza y la Philips, medallas del Grand Prix

El concurso de pruebas con una vaquilla tuvo que pararse al principio debido a que un participante resultó herido en una pierna

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 26 de agosto 2025, 21:48

No hay Grand Prix sin vaquilla ni tampoco sin heridos en Calahorra. El festejo popular, que volvió a llenar la plaza de un público joven, tuvo este martes que pararse al poco de comenzar debido a la caída de uno de los participantes al saltar una becerra. El concursante sufrió un fuerte golpe en la pierna, que le obligó a abandonar el concurso, en el que participaron cuadrillas de las seis peñas de la ciudad y del club taurino. Pese al percance, el Grand Prix no defraudó con pruebas tan populares como las de los troncos giratorios, la piscina de bolas o el juego de las sillas con la vaquilla haciendo de las suyas. Las risas estaban de nuevo más que aseguradas en una tarde en la que el cielo amenazaba lluvia. Finalmente, el tiempo respetó y pudo celebrarse sin ninguna complicación.

El espectáculo de bullfighter, importado de Estados Unidos, es una novedad en el programa de las fiestas

Pero, como en todos los juegos, aunque todos le echaron ganas y valor, sólo podía haber tres ganadores. Así, la medalla de oro se la llevó la cuadrilla que representaba a la peña Calagurritana; la de plata fue para la peña La Moza y la de bronce para la peña Philips.

Bullfighters

Al Grand Prix de este martes en la plaza seguirá en la tarde del miércoles en un nuevo festejo popular que viene a ser una novedad el programa de actos de las fiestas de Calahorra, como es una exhibición bullfighters. Se trata de un espectáculo importado de Estados Unidos, en el que los recortadores participan en los rodeos a modo de amparadores. Sin embargo, ahora, un solo recortador hará la prueba con un novillo-toro durante tres minutos, haciendo todo tipo de suertes.

Después, se puntuará teniendo en cuenta quién ha pasado más tiempo cerca de la cara del astado. Los participantes en la exhibición de esta tarde, como se explica desde la empresa organizadora de los festejos populares en la plaza (Ruedo Arte), han resultado ganadores en distintos certámenes de Estados Unidos.

En el encierro de hoy miércoles se sacarán a la calle animales de la ganadería Enrique Domínguez

Las entradas para el espectáculo, que comenzará a las 18.00 horas, tienen un precio 14 euros para los adultos y de 12 euros para los niños.

Por otro lado, el programa de actos matinales de las celebraciones calagurritanas sigue este miércoles con el tercer encierro de reses bravas y la posterior capea en la plaza. Como era de esperar, y seguramente se repita, la participación del martes en las vaquillas tanto de la calle como en el coso no fue tan masiva como la de la jornada del chupinazo. Lo que sí triunfaron en la arena del ruedo fueron las becerras, con las que se atrevieron los más pequeños y algunos no tan pequeños.

El encierro del miércoles cuenta con animales de la ganadería Enrique Domínguez, que saldrán de la plaza del Mercado y recorrerán el Raso, Grande, Mártires, la glorieta del Ayuntamiento, General Gallarza, José María Garrido y Julio Longinos. Ya en la capea de la plaza habrá una exhibición de recortadores jóvenes promesas. Por último, la animación en los tendidos estará a cargo de las charangas de las peñas El Sol y La Moza.

