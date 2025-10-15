Caja Rioja y La Rural organizan en Calahorra un 'poetry slam' para el 25 de octubre

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:21 Comenta Compartir

Fundación Caja Rioja y la productora La Rural han organizado para el sábado 25 de octubre (19.00 horas) en Calahorra una competición de poesía escénica ('poetry slam').

El certamen se desarrollará en el Centro Fundación Caja Rioja, donde los interesados en participar pueden realizar las inscripciones. Los ganadores serán elegidos por el público. La entrada para esta cita tiene un precio de tres euros.