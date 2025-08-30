Los caballos de Guillermo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y Lea Vicens, preparados para el rejoneo en Calahorra Las cuadras de los rejoneadores han llegado al parking del Silo para la corrida de esta tarde

Isabel Álvarez Calahorra Sábado, 30 de agosto 2025, 14:24

Los caballos de las cuadras de Guillermo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y la francesa Lea Vicens ya han llegado a la ciudad bimilenaria. Los camiones de los tres rejoneadores se encuentran en el aparcamiento del Silo, donde puede verse cómo se preparan para la corrida de esta tarde. Todo un espectáculo para muchos calagurritanos y calagurritanas, que tras la salida de la capea de la plaza se han dirigido a los camiones de los rejoneadores para ver de cerca los caballos y cómo cepillan y trenzan sus crines.

La corrida de rejones está prevista a las seis de la tarde y contará con reses del hierro de la ganadería Rosa Rodríguez.