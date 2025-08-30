LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los caballos de Guillermo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y Lea Vicens, preparados para el rejoneo en Calahorra

Las cuadras de los rejoneadores han llegado al parking del Silo para la corrida de esta tarde

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:24

Los caballos de las cuadras de Guillermo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y la francesa Lea Vicens ya han llegado a la ciudad bimilenaria. Los camiones de los tres rejoneadores se encuentran en el aparcamiento del Silo, donde puede verse cómo se preparan para la corrida de esta tarde. Todo un espectáculo para muchos calagurritanos y calagurritanas, que tras la salida de la capea de la plaza se han dirigido a los camiones de los rejoneadores para ver de cerca los caballos y cómo cepillan y trenzan sus crines.

La corrida de rejones está prevista a las seis de la tarde y contará con reses del hierro de la ganadería Rosa Rodríguez.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  2. 2 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  3. 3

    Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador
  4. 4

    Panorama desembarca en Calahorra con seis tráilers
  5. 5

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  6. 6

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  7. 7 Manifestación de apoyo a Gaza en Logroño, este sábado
  8. 8

    Rozalén acaricia el MUWI con su voz
  9. 9 Alejandra Gil, nueva directora del Órgano de Control del Consejo Regulador
  10. 10 El MUWI se acerca al centro de Logroño y multiplica las quejas vecinales por ruido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los caballos de Guillermo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y Lea Vicens, preparados para el rejoneo en Calahorra

Los caballos de Guillermo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y Lea Vicens, preparados para el rejoneo en Calahorra