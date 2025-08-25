Los riojanos podrán desplazarse este fin de semana hasta las fiestas de Calahorra con el Bus Joven Este sábado se lanzarán cinco servicios, cuyos billetes podrán adquirirse hasta el próximo 29 de agosto o hasta que se agoten las entradas en la web del IRJ

La Rioja Lunes, 25 de agosto 2025, 10:24

Los jóvenes riojanos podrán desplazarse este fin de semana en autobús a las fiestas de Calahorra. Y todo, a través de la puesta en marcha de la quinta ruta del recorrido del Bus Joven, que pretende la asistencia a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca «en las mejores condiciones de seguridad».

El servicio, puesto en marcha por el Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), ofrece como novedad este año un descuento del 20% en el precio del billete de ida y vuelta.

Recorridos y horarios

Para las fiestas de San Emeterio y San celedonio de la localidad calagurritana, se lanzarán cinco servicios. El primero partirá este sábado desde Logroño (a las 23.00 horas) y regresará de Calahorra a la capital riojana a las 07.30 horas. Realizará paradas en ambos itinerarios tanto a la ida como a la vuelta en Villar de Arnedo, Pradejón y en el municipio calagurritano.

El segundo recorrido partirá a las 23.00 horas de Aguilar del Río Alhama y parará en Cervera del Río Alhama, Rincón de Soto y Calahorra. Ya a las 07.00 horas horas realizará el servicio de vuelta efectuando las mismas paradas. El tercer itinerario partirá de Alfaro a las 23.00 horas, sin otra parada hasta Calahorra, con idéntico recorrido de regreso a las 06.30 horas.

El cuarto servicio partirá a las 23.15 horas desde Cornago y parará en Igea, Rincón de Olivedo, Grávalos, Quel, Autol y Calahorra. A las 07.15 tendrá lugar la vuelta, en la que se desarrollarán las mismas paradas.

El quinto partirá desde Arnedo a las 22.00 horas con destino a Calahorra y regresará a las 06.30 horas con el mismo itinerario que a la ida.

La venta de billete, que ha comenzado este lunes, se extenderá hasta las 23.59 horas del viernes 29 de agosto, o hasta que se agoten a través de la página web del IRJ (www.irj.es).