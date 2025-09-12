Abofeteado por un accidente de tráfico La Policía de Calahorra detiene a un conductor que agredió a un segundo con el que tuvo un accidente de tráfico y abandonó después el lugar

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:30

La Policía de Calahorra detuvo días atrás al conductor de un vehículo que profirió bofetadas al conductor de otro coche con el que tuvo un accidente de tráfico. Según se recoge en el último informe de actuaciones de la Policía, la detención se produjo después de que se recibiese el aviso de ciudadano manifestando ser testigo de un accidente de circulación en el que una de las partes se había bajado del vehículo y había agredido físicamente a la otra, abandonado a continuación el lugar del accidente.

A partir de ello se realizó una búsqueda por los alrededores, localizando al conductor. Según la Policía, al identificarle se le observaron síntomas de haber podido consumir algún tipo de sustancia por lo que se le informó que se le iba a realizar la prueba de alcoholemia y la de tóxicos, negándose en repetidas ocasiones y de forma contundente a realizar las pruebas.

Así, cuando se le informó de que iba a ser detenido por estar implicado en un accidente de circulación y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia y drogas arremetió contra los agentes, teniendo que ser reducido «empleando la mínima fuerza imprescindible y procediendo a su detención como presunto autor de un delito de desobediencia, resistencia y atentado a los agentes de la autoridad».