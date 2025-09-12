LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la agresión al conductor tras el accidente de tráfico, en la calle José María Garrido. L.R.

Abofeteado por un accidente de tráfico

La Policía de Calahorra detiene a un conductor que agredió a un segundo con el que tuvo un accidente de tráfico y abandonó después el lugar

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:30

La Policía de Calahorra detuvo días atrás al conductor de un vehículo que profirió bofetadas al conductor de otro coche con el que tuvo un accidente de tráfico. Según se recoge en el último informe de actuaciones de la Policía, la detención se produjo después de que se recibiese el aviso de ciudadano manifestando ser testigo de un accidente de circulación en el que una de las partes se había bajado del vehículo y había agredido físicamente a la otra, abandonado a continuación el lugar del accidente.

A partir de ello se realizó una búsqueda por los alrededores, localizando al conductor. Según la Policía, al identificarle se le observaron síntomas de haber podido consumir algún tipo de sustancia por lo que se le informó que se le iba a realizar la prueba de alcoholemia y la de tóxicos, negándose en repetidas ocasiones y de forma contundente a realizar las pruebas.

Así, cuando se le informó de que iba a ser detenido por estar implicado en un accidente de circulación y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia y drogas arremetió contra los agentes, teniendo que ser reducido «empleando la mínima fuerza imprescindible y procediendo a su detención como presunto autor de un delito de desobediencia, resistencia y atentado a los agentes de la autoridad».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ni una vida más en Alloz
  2. 2

    El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos
  3. 3 Un incendio agrario afecta a una finca en Alfaro
  4. 4 Una furgoneta atropella a dos personas en General Urrutia
  5. 5 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  6. 6 ANPE avisa de que quedan 50 plazas de profesores sin cubrir en La Rioja con el curso ya empezado
  7. 7 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  8. 8

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  9. 9

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  10. 10 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Abofeteado por un accidente de tráfico

Abofeteado por un accidente de tráfico