Los billetes del Bus Joven se venden hasta el viernes
E. P.
Jueves, 14 de agosto 2025, 07:22
Como se ha hecho habitual en los últimos años, el Instituto Riojano de la Juventud fleta autobuses para que los riojanos, a través de cuatro ... rutas, puedan disfrutar este sábado de las fiestas alfareñas. Los interesados pueden adquirir los billetes hasta las 23.59 horas del viernes o hasta que se agoten a través de la página web del IRJ. Subraya el Gobierno de La Rioja que cuentan con el 20 por ciento de descuento respecto a 2024.
Tres de las rutas son riojabajeñas, partiendo todas a las 23.00 horas y regresando a las 07.00 repitiendo las mismas paradas que la ida. Un trazado partirá de Aguilar del Río Alhama, con parada en Cervera hasta llegar a Alfaro; otro saldrá desde Rincón de Olivedo pasando por Igea, Cornago, Grávalos y Arnedo; el tercero comenzará en Arnedo con paradas en Quel, Autol y Aldeanueva.
El cuarto recorrido inicia sus pasos en Logroño, también a las 23.00 y regreso desde las 07.00 con iguales paradas que a la ida en la vuelta: Ausejo, Pradejón, Calahorra, Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto antes de llegar a Alfaro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.