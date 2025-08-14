LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Varios jóvenes suben a un transporte del Bus Joven. J. MATUTE
Alfaro

Los billetes del Bus Joven se venden hasta el viernes

E. P.

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:22

Como se ha hecho habitual en los últimos años, el Instituto Riojano de la Juventud fleta autobuses para que los riojanos, a través de cuatro ... rutas, puedan disfrutar este sábado de las fiestas alfareñas. Los interesados pueden adquirir los billetes hasta las 23.59 horas del viernes o hasta que se agoten a través de la página web del IRJ. Subraya el Gobierno de La Rioja que cuentan con el 20 por ciento de descuento respecto a 2024.

