El Ayuntamiento modificará la tasa de basura para favorecer al comercio local
El concejal de Hacienda, Mario Nafría, anunció una línea de 100.000 euros de ayudas a hosteleros y comerciantes y una nueva mesa de trabajo
Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:26
El concejal de Hacienda, Mario Nafría, informó ayer sobre la modificación del epígrafe cuatro de la ordenanza fiscal que regula la tasa del servicio ... de recogida, transporte y tratamientos de residuos de competencia municipal con el objetivo de beneficiar al comercio local. Entraría en vigor en 2026 y se debatirá en el pleno extraordinario del próximo lunes.
Se centra en mercados, supermercados y comercios de alimentación. «Vamos a introducir una escala progresiva y más equitativa para el cálculo de la tasa con el fin de mejorar la proporcionalidad y favorecer a los pequeños negocios. Hasta ahora los importes eran los mismos para tramos muy amplios y generaban diferencias injustas», señaló Nafría.
Los locales de hasta 100 metros cuadrados tendrán un importe de 349,73 euros; entre 101 y 150 pagarán 391,70 euros; entre 151 y 200 abonarán 461,64 euros; de 201 a 250 metros el precio será de 535,09 euros; de 251 a 300, pagarán 664,49 euros; de 301 a 400 les corresponderá 874,33. Para establecimientos que llegan hasta los 500 metros, 1.205,40 euros; de 501 a 2.000 metros, 1.375,20; de 2.000 a 5.000 metros, 1.545; y los mayores de 5.000 metros contarán con una tasa de 1.931,25 euros.
El PP presentará una moción para instar al Gobierno central a elaborar un modelo que no castigue al ciudadano
El edil destacó que para los negocios de 101 a 150 metros la bajada superará el 300% y explicó que «la subida de la tasa no la ha decidido ni quiere el Ayuntamiento de Calahorra, sino que es una imposición del Gobierno Central a través de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a todos los municipios del país a que el servicio de recogida y tratamientos de residuos cubra el 100% de su coste real».
Aseguró que en los últimos meses se han mantenido reuniones con los comerciantes y hosteleros y «fruto del diálogo acordamos crear una mesa de trabajo permanente que comenzará antes de finalizar 2025 y durará el tiempo necesario hasta adaptar la ordenanza». A esta segunda acción se une una tercera: la creación de una nueva línea de ayudas para autónomos, comerciantes y hosteleros «para compensar el impacto del comercio electrónico, las subidas de impuestos estatales y las trabas impuestas por el Gobierno central». En 2026 se prevé una partida de 100.000 euros a través del Plan Estratégico de Subvenciones.
Moción sobre residuos
Mario Nafría anunció que el Partido Popular presentará una moción en el próximo pleno ordinario «para instar al Gobierno de España, y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), a elaborar con urgencia una guía oficial que establezca un modelo común de cálculo de tasas de residuos, garantizando la igualdad, transparencia y equidad entre municipios».
También pide «que promueva las modificaciones legales para que los ayuntamientos puedan asumir, si así lo estiman, parte del coste de la recogida y tratamiento de residuos, garantizando la sostenibilidad del servicio sin penalizar a los ciudadanos». Además, solicita al Miteco «que se habiliten mecanismos de apoyo técnico y financiero desde el Estado para facilitar la implantación justa y ordenada de la Ley 7/2022 en los municipios».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión