El Ayuntamiento de Calahorra presta 58 banderas para adornar las viviendas

El martes comenzó el reparto de banderas de Calahorra entre los vecinos que quieren adornar los balcones y ventanas de las viviendas de la ... ciudad con este elemento simbólico durante las fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio. Se entregan en Alcaldía, en la primera planta del Ayuntamiento, en horario de mañana.

Los interesados deben rellenar una solicitud y una ficha en la que se comprometen a devolver la bandera que se lleven, algo que deben hacer una vez finalizadas las celebraciones, también en el departamento de Alcaldía.

El Consistorio calagurritano tiene 58 banderas a disposición de los ciudadanos que quieran engalanar su vivienda estos días. Son de lona y miden 1 metro de longitud por 50 centímetros de anchura.