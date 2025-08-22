El Ayuntamiento de Calahorra presta 58 banderas para adornar las viviendas
Viernes, 22 de agosto 2025, 09:59
El martes comenzó el reparto de banderas de Calahorra entre los vecinos que quieren adornar los balcones y ventanas de las viviendas de la ... ciudad con este elemento simbólico durante las fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio. Se entregan en Alcaldía, en la primera planta del Ayuntamiento, en horario de mañana.
Los interesados deben rellenar una solicitud y una ficha en la que se comprometen a devolver la bandera que se lleven, algo que deben hacer una vez finalizadas las celebraciones, también en el departamento de Alcaldía.
El Consistorio calagurritano tiene 58 banderas a disposición de los ciudadanos que quieran engalanar su vivienda estos días. Son de lona y miden 1 metro de longitud por 50 centímetros de anchura.
