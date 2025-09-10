LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Ayuntamiento de Calahorra entrega un donativo de 637 euros a Cáritas recaudado en las fiestas de agosto

El dinero fue depositado por los ciudadanos en dos huchas solidarias

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:45

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la concejala de Festejos, Raquel Moral, entregaron la recaudación de dos huchas solidarias a la directora de ... Cáritas Interparroquial de Calahorra, Isabel Benito. Se recogieron un total de 637 euros (según informan los responsables de Cáritas) donados por los ciudadanos al recoger los programas de las fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio. Todo el dinero se destina a apoyar la labor social que Cáritas lleva a cabo en la ciudad.

