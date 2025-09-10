El Ayuntamiento de Calahorra entrega un donativo de 637 euros a Cáritas recaudado en las fiestas de agosto

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la concejala de Festejos, Raquel Moral, entregaron la recaudación de dos huchas solidarias a la directora de ... Cáritas Interparroquial de Calahorra, Isabel Benito. Se recogieron un total de 637 euros (según informan los responsables de Cáritas) donados por los ciudadanos al recoger los programas de las fiestas patronales de San Emeterio y San Celedonio. Todo el dinero se destina a apoyar la labor social que Cáritas lleva a cabo en la ciudad.

«Agradecemos la generosidad y solidaridad de todos los que han colaborado, así como el magnífico trabajo que desarrolla Cáritas en Calahorra. Es una iniciativa que reafirma el compromiso municipal con las entidades sociales del municipio«, destacó Mónica Arceiz.

Isabel Benito dio las gracias tanto al Ayuntamiento como a todos los donantes y comentó que «esta aportación nos permitirá seguir atendiendo a las familias en situación de vulnerabilidad y a las personas sin hogar de la ciudad».

Las dos huchas estuvieron en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y en la Oficina municipal de Turismo desde las semanas previas a la celebración de las fiestas en honor a San Emeterio y San Celedonio, patronos de Calahorra.