El Ayuntamiento de Calahorra convoca oposiciones para seis plazas de subalterno
Calahorra
Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:23
El Ayuntamiento de Calahorra ha convocado un proceso selectivo, mediante oposición de turno libre, para seis plazas de subalterno de la plantilla de personal ... funcionario. Estos puestos pertenecen al grupo 'Otras Agrupaciones Personales' dentro de la escala de Administración General, subescala subalterno. Por otro lado, uno de estos puestos está reservado a personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%.
La oposición consistirá en la realización de dos ejercicios: el primero será un test de 40 preguntas con cuatro respuestas alternativas y el segundo, una prueba práctica en la que los aspirantes resolverán por escrito uno o varios supuestos prácticos relacionados con las materias del programa-temario. La solicitud para participar en el proceso se puede realizar hasta el 1 de diciembre.
