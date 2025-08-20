El Ayuntamiento de Calahorra concede 1.035 ayudas para material escolar por 112.520 euros

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado esta semana la concesión de 1.035 ayudas para material escolar para el próximo ... curso 2025-2026 a las familias calagurritanas, cuyo gasto total asciende a 112.520 euros.

Los beneficiarios de estas ayudas pueden acudir al centro joven municipal para recoger sus vales. Estos serán válidos para canjearlos por material escolar en los establecimientos comerciales de la ciudad señalados y caducarán el 30 de octubre.

El centro joven abre en horario de 8.30 a 14.00 horas de lunes a viernes hasta el 22 de agosto y a partir del 2 de septiembre. Cerrará del 25 de agosto al 1 de septiembre, por las fiestas patronales de verano.

El Consistorio adjudica la retirada de resíduos en suelo rústico y cofinancia con el Gobierno riojano la Oficina Local de Juventud

El Consistorio recibió 1.143 solicitudes, de las cuales 108 no cumplían los requisitos exigidos en la convocatoria, según ha informado el equipo de gobierno. Añade que de las 1.035 ayudas concedidas 478 son para los escolares de los cursos de tercero a sexto de Educación Primaria y 283 para los alumnos de los tres cursos de Educación Infantil.

Además, se han otorgado 241 ayudas a estudiantes de primero y segundo de Educación Primaria; 17 a los niños de 0 a 3 años y 16 a los alumnos de Educación Especial, añade el Consistorio. Para este próximo curso escolar 2025-2026 el Ayuntamiento de Calahorra ha aumentado los importes de las ayudas un 30% de media.

En el caso de las cuantías de las becas para los alumnos de Educación Infantil (de 3 a 6 años) y de Educación Especial se han incrementado un 50%, de 100 a 150 euros. Las ayudas para los escolares de primero y segundo de Educación Primaria han subido de 100 a 120 euros y para los estudiantes de los últimos cuatro cursos de Educación Primaria, de 60 a 80 euros.

Otra modificación se centra en los umbrales máximos de renta anual, para que más familias de la ciudad puedan beneficiarse.La junta de Gobierno local también acordó adjudicar el contrato mayor de servicios de retirada y gestión de residuos incontrolados en suelo rústico del término municipal de Calahorra a la mercantil Transportes y Excavaciones Brindo S. L. por el precio de 30.092,07 euros. Comenzará el 1 de septiembre de 2025 y finalizará el 31 de diciembre del próximo año 2026.

Además, aprobó el convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, y el Ayuntamiento para la financiación conjunta de la Oficina Local de Juventud de Calahorra en 2025.

El objetivo de este acuerdo es trabajar e incidir en propuestas dirigidas a la población juvenil de Calahorra. La cuantía máxima que aporta la consejería es de 22.500 euros.