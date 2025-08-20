LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Casa Consistorial de Calahorra. SANDA

El Ayuntamiento de Calahorra concede 1.035 ayudas para material escolar por 112.520 euros

Los beneficiarios pueden recoger en el centro joven los vales para canjear en comercios locales, que caducan el 30 de octubre

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:00

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado esta semana la concesión de 1.035 ayudas para material escolar para el próximo ... curso 2025-2026 a las familias calagurritanas, cuyo gasto total asciende a 112.520 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  2. 2 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
  5. 5 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  6. 6

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  7. 7 Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
  8. 8

    El futuro da muchas vueltas
  9. 9

    «Como riojanos, lo último que queremos es que se tenga que devolver el dinero»
  10. 10

    Una lealtad que se paga con el abandono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Calahorra concede 1.035 ayudas para material escolar por 112.520 euros

El Ayuntamiento de Calahorra concede 1.035 ayudas para material escolar por 112.520 euros