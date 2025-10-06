LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La reparación de la avería en la avenida de Numancia. Sanda Sainz

Una avería en la red de agua obliga a cortar un tramo de la avenida Numancia en Calahorra

Para entrar a la ciudad se propone un desvío por Achútegui de Blas y para salir no hay afecciones

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:37

Comenta

El Ayuntamiento de Calahorra ha comunicado debido a una avería en la red de suministro de agua a la altura del número 22 de la avenida de Numancia se ha producido un corte de tráfico en esta parte de la vía.

Desde la Policía Local calagurritana se informa de que para entrar a Calahorra por la Avenida de Numancia los vehículos pueden dirigirse por la avenida de Achútequi de Blas y calle Bebricio hasta la glorieta de Quintiliano.

En el caso de la salida del casco urbano, no habrá afecciones en el sentido habitual.

Se prevé que la duración del corte del carril sea de una semana, aunque es posible que se acorte en función de cómo se desarrollen los trabajos que lleva a cabo Aqualia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  3. 3 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  4. 4

    Érase una vez... aquel Logroño de los recreativos
  5. 5 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  6. 6

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  7. 7

    Ni solo bar ni solo restaurante
  8. 8

    Detenido en Lleida por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo
  9. 9 Un Rioja en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan
  10. 10 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una avería en la red de agua obliga a cortar un tramo de la avenida Numancia en Calahorra

Una avería en la red de agua obliga a cortar un tramo de la avenida Numancia en Calahorra