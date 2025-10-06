Una avería en la red de agua obliga a cortar un tramo de la avenida Numancia en Calahorra Para entrar a la ciudad se propone un desvío por Achútegui de Blas y para salir no hay afecciones

La reparación de la avería en la avenida de Numancia.

Lunes, 6 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Calahorra ha comunicado debido a una avería en la red de suministro de agua a la altura del número 22 de la avenida de Numancia se ha producido un corte de tráfico en esta parte de la vía.

Desde la Policía Local calagurritana se informa de que para entrar a Calahorra por la Avenida de Numancia los vehículos pueden dirigirse por la avenida de Achútequi de Blas y calle Bebricio hasta la glorieta de Quintiliano.

En el caso de la salida del casco urbano, no habrá afecciones en el sentido habitual.

Se prevé que la duración del corte del carril sea de una semana, aunque es posible que se acorte en función de cómo se desarrollen los trabajos que lleva a cabo Aqualia.

