La Asociación de Personas Mayores de Calahorra suma 750 socios y una variada actividad
Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:18
La Asociación de Personas Mayores de Calahorra nació hace un año con una clara apuesta por el envejecimiento activo y participativo. Tiene como objetivo ofrecer ... a los residentes en Calahorra de más de 55 años, un espacio de encuentro, actividades y bienestar.
La entidad (presidida por Marisa Lorente Sota, con Ana Moreno como secretaria y Pilar Calahorrano como vocal), organiza eventos culturales, sociales, deportivos, turísticos, gastronómicos y lúdicos de distinto tipo. Por ello invita a todos los interesados a unirse a este proyecto «para mantener viva la energía, ilusión y participación de las personas mayores en la vida de Calahorra».
Tiene 750 socios, oficina de atención en el CPA (hogar) de la calle Numancia, 35 y el teléfono de contacto es el 629 947 893.
Hasta ahora ha realizado numerosos viajes a diferentes lugares del país (bien culturales, lúdicos, incluso a la playa), degustaciones y vermús musicales. Durante los viernes de noviembre (finalizará el día 28), organiza en colaboración con el Ayuntamiento, un curso de cocina Navideña impartido por Gabi Pérez. Mañana, lunes, y el martes 25, de 17.00 a 19.00 horas, está previsto un taller para aprender a jugar al Rummy (juego de cartas).
Además, la asociación colabora con el CPA y con el centro de salud en los paseos saludables de los miércoles y para diciembre tiene previsto un campeonato de Rabino.
