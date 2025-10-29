LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Público asistente a la asamblea del lunes en Calahorra. SOS Hospital.

SOS Hospital de Calahorra retoma sus asambleas informativas

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24

Comenta

La plataforma SOS Hospital de Calahorra lleva a cabo esta semana una nueva ronda de asambleas informativas en diferentes municipios de La Rioja ... Baja para dar cuenta de la situación de este centro hospitalario. El colectivo, que el lunes se expresó en el Parador de Calahorra («con un éxito de asistentes») y este martes en Arnedo, insiste en que «hospitales como el de Calahorra son la esencia de un sistema sanitario equitativo, humano, cercano y de calidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  4. 4 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  5. 5 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  6. 6 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses
  7. 7 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  8. 8 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  9. 9

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing
  10. 10

    La gripe aviar llega a Navarra y cunde la preocupación en las granjas riojanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja SOS Hospital de Calahorra retoma sus asambleas informativas

SOS Hospital de Calahorra retoma sus asambleas informativas