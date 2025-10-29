SOS Hospital de Calahorra retoma sus asambleas informativas
Calahorra
Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24
La plataforma SOS Hospital de Calahorra lleva a cabo esta semana una nueva ronda de asambleas informativas en diferentes municipios de La Rioja ... Baja para dar cuenta de la situación de este centro hospitalario. El colectivo, que el lunes se expresó en el Parador de Calahorra («con un éxito de asistentes») y este martes en Arnedo, insiste en que «hospitales como el de Calahorra son la esencia de un sistema sanitario equitativo, humano, cercano y de calidad».
Por ello pide al Gobierno de La Rioja que, «si quiere mostrar de verdad su compromiso con el centro, en lugar de vender como inversiones aquello que es su obligación, debería escuchar más a los profesionales y ciudadanos».
La plataforma continuará este miércoles sus asambleas en Cervera, en el Ayuntamiento (19.00 horas), y el jueves en Alfaro, en el Hotel Palacios (19.00 horas).
