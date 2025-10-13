El aparcamiento de 'La Planilla' de Calahorra se ampliará con 36 nuevas plazas El parking se incrementará en 1.131 metros cuadrados en la zona norte gracias a la cesión al Ayuntamiento de varias parcelas privadas

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 13 de octubre 2025, 15:46 Comenta Compartir

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Calahorra ha adjudicado este lunes un contrato menor de obras para ampliar el aparcamiento de 'La Planilla', en la avenida de Los Ángeles, a Excavaciones Redondo Solozábal. El importe de esta contratación asciende a 39.845 euros. La ampliación del parking, como explica el Consistorio en una nota de prensa, se proyecta hacia el norte «con el fin de dotar de más plazas de aparcamiento gratuitas, principalmente, a los usuarios del Complejo Polideportivo Municipal La Planilla«.

De todos modos, esta actuación será provisional, ya que en las parcelas que se va a realizar la ampliación del aparcamiento no son de propiedad municipal, sino que el Ayuntamiento de Calahorra las ha obtenido mediante contrato de comodato (cesión gratuita del uso de un bien). La superficie de estas parcelas alcanza 1.131 metros cuadrados y permitirá la creación de 36 nuevas plazas de aparcamiento. El plazo de tiempo para la realización de este parking es de 1 mes.

Acera en Viacampo

También, la junta de gobierno ha acordado adjudicar el contrato menor de obras para la construcción de un tramo intermedio de acera en la calle Viacampo a la mercantil Construcciones y Canalizaciones de Navarra S.L. por el precio de 35.372 euros. Concretamente, se va a actuar en el lado sur de la calle en una longitud de 67 metros.

Esta intervención pretende continuar con la acera que se realizó en 2018 e incluye también la instalación de una luminaria más de las mismas características que las existentes ya en la calle Viacampo. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 3 meses.

Tercera fase de la restauración de la capilla del Niño Jesús

De otro lado, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato menor de obras de la tercera fase de la restauración de la capilla del Niño Jesús de la catedral de Santa María a la empresa Sucesores de Uceda S.L. por la cuantía de 11.026 euros. Asimismo, se ha adjudicado un contrato para la recuperación del césped natural del campo de fútbol de las pistas de atletismo municipales a Servicios integrales Áreas verdes S.L. por el precio de 5.659 euros.