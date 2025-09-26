LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Circuito de parkour, de calistenia y pista de 3x3 de baloncesto, en el parque del Cidacos. I. Á.

El parque del Cidacos de Calahorra ampliará sus instalaciones deportivas con un rocódromo

El nuevo muro de escalada, con un coste de 44.407 euros, se sumará al circuito de parkour, el de calistenia y a la pista de baloncesto

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:07

El parque del Cidacos de Calahorra contará con un rocódromo para practicar la escalada, lo que amplía las posibilidades de entrenamiento en este espacio ... natural que cuenta ya con otras instalaciones deportivas. El nuevo muro se ubicará exactamente junto al circuito de parkour, la pista de baloncesto de 3x3 y el parque de calistenia, y consistirá en una solera de hormigón con una estructura de escalada. Estas obras han sido adjudicadas a la empresa Gecko Arte y Escalada S. L. por la cuantía de 44.407 euros.

