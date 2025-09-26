El parque del Cidacos de Calahorra ampliará sus instalaciones deportivas con un rocódromo

El parque del Cidacos de Calahorra contará con un rocódromo para practicar la escalada, lo que amplía las posibilidades de entrenamiento en este espacio ... natural que cuenta ya con otras instalaciones deportivas. El nuevo muro se ubicará exactamente junto al circuito de parkour, la pista de baloncesto de 3x3 y el parque de calistenia, y consistirá en una solera de hormigón con una estructura de escalada. Estas obras han sido adjudicadas a la empresa Gecko Arte y Escalada S. L. por la cuantía de 44.407 euros.

Las obras, adjudicadas a Gecko Arte, consistirán en la construcción de una solera de hormigón con una estructura de escalada

La actuación, como explica el Ayuntamiento en una nota de prensa, se enmarca «dentro de la revolución deportiva que se está llevando a cabo en Calahorra para fomentar la práctica del deporte en todas las edades e impulsar todos los deportes». De otro lado, se precisa que es uno de los proyectos del presupuesto municipal para este 2025 acordado entre el equipo de gobierno e Izquierda Unida.

El rocódromo del parque del Cidacos se sumará al del pabellón del colegio Quintiliano, el cual se amplió en el año 2021. Esta instalación cuenta con tres áreas de entrenamiento. La primera de ellas es una zona campus con un desnivel del 11% y dos tamaños de listones para escaladores de nivel avanzado. La segunda corresponde a un muro de entrenamiento interactivo de 3 metros de longitud por 3,4 metros de altura, con un 40% de desnivel y luces led. Por último, hay una zona destinada a la escalada libre, que consiste en un panel con 20 grados de inclinación de 3,5 metros de longitud.

Museo de la Verdura

El contrato para la construcción de este nuevo rocódromo fue acordado en la junta de gobierno local del pasado lunes, en la que también se aprobó licitar un pliego para crear un espacio multisensorial en el Museo de la Verdura, que permita completar la visita a la exposición a través de los cinco sentidos.

Desde el Consistorio se precisa que este contrato «comprende el diseño sensorial de propuestas expositivas, sensitivas y audiovisuales» para el museo y «la consiguiente producción, suministro e instalación de los elementos museográficos, sensoriales y mobiliarios necesarios para una nueva experiencia inmersiva completa».

El presupuesto de licitación de estos trabajos es de 71.390 euros y el plazo de ejecución es de 4 meses a partir del 1 de noviembre de 2025, previsiblemente.