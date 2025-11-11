LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ampliación del parking de 'La Planilla' de Calahorra

Calahorra

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:28

La empresa Excavaciones Redondo Solozábal ha comenzado en los últimos días la ampliación del aparcamiento de 'La Planilla', en la avenida de Los Ángeles. La actuación se lleva a cabo en varias parcelas privadas, que suman 1.131 metros cuadrados, y que el Ayuntamiento ha obtenido a través de contrato de comodato (cesión gratuita del uso de un bien).

Los trabajos, con un coste de 39.845 euros, permitirán la creación de 36 nuevas plazas de aparcamiento, que beneficiarán principalmente a los usuarios del Complejo Polideportivo Municipal La Planilla de Calahorra. De otro lado, el plazo de ejecución de las obras es de un mes.

