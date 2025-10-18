LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona ajardinada de la glorieta de Quintiliano, junto al Ayuntamiento de Calahorra. SANDA

El Ayuntamiento de Calahorra amortizará casi un millón de euros de la deuda financiera del año 2007

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:29

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Calahorra de este mes de octubre aprobará previsiblemente una modificación de crédito para amortizar de manera anticipada el resto ... de una deuda contraída en el año 2007, cuyo importe asciende a 912.122 euros. Esta amortización se realizará con cargo al remanente de tesorería de la liquidación del ejercicio económico de 2024. Según explica el concejal de Hacienda, Mario Nafría, con esta cancelación se eliminará «toda la deuda antigua», lo que «supone una reducción real de la carga financiera municipal». De esta manera, el presupuesto de 2026 podrá contar con «más crédito disponible para ofrecer nuevos y mejores servicios a los ciudadanos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  4. 4

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    Que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Calahorra amortizará casi un millón de euros de la deuda financiera del año 2007

El Ayuntamiento de Calahorra amortizará casi un millón de euros de la deuda financiera del año 2007