El Ayuntamiento de Calahorra amortizará casi un millón de euros de la deuda financiera del año 2007
Calahorra
Sábado, 18 de octubre 2025, 10:29
El pleno del Ayuntamiento de Calahorra de este mes de octubre aprobará previsiblemente una modificación de crédito para amortizar de manera anticipada el resto ... de una deuda contraída en el año 2007, cuyo importe asciende a 912.122 euros. Esta amortización se realizará con cargo al remanente de tesorería de la liquidación del ejercicio económico de 2024. Según explica el concejal de Hacienda, Mario Nafría, con esta cancelación se eliminará «toda la deuda antigua», lo que «supone una reducción real de la carga financiera municipal». De esta manera, el presupuesto de 2026 podrá contar con «más crédito disponible para ofrecer nuevos y mejores servicios a los ciudadanos».
Para Nafría esta reducción tan «significativa» de la deuda es posible «gracias a una gestión eficiente, rigurosa y responsable de los recursos públicos y a una política económica de control, planificada y equilibrada». Asimismo, subraya que «consolida la línea de trabajo marcada por el equipo de gobierno municipal en materia de control del gasto, eficiencia en la gestión y responsabilidad financiera».
