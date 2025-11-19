LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

San Emeterio y San Celedonio, de Miguel Ángel Sáinz. A. HISTORIA

Amigos de la Historia propone visitar el legado de Miguel Ángel Sáinz en Calahorra

En la semana de Santa Cecilia actúan la Banda Municipal, Miguel Tantos, el Conservatorio, solistas de la orquesta de RTVE, la rondalla y el orfeón

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 08:18

Una semana más, destaca la actividad de ocio y cultural en Calahorra con diferentes propuestas como la que ha organizado la asociación Amigos de la ... Historia para el sábado a las 16.00 horas. Se trata de una visita guiada para conocer la obra del escultor de Aldeanueva de Ebro, Miguel Ángel Sáinz en diferentes lugares de la ciudad.

