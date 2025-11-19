Amigos de la Historia propone visitar el legado de Miguel Ángel Sáinz en Calahorra

Una semana más, destaca la actividad de ocio y cultural en Calahorra con diferentes propuestas como la que ha organizado la asociación Amigos de la ... Historia para el sábado a las 16.00 horas. Se trata de una visita guiada para conocer la obra del escultor de Aldeanueva de Ebro, Miguel Ángel Sáinz en diferentes lugares de la ciudad.

La cita es gratuita y no requiere inscripción, forma parte del programa 'Antes de que llegue el invierno' y contará con la escultora Mapi Gutiérrez, sobrina del prolífico artista, y la colaboración de las parroquias de los Santos Mártires y Santísima Trinidad.

Comenzará en la plaza de la libertad donde se encuentra un conjunto escultórico de 1983, formado por tres piezas de hormigón ('torso y anhelo', 'ocio divino' y 'hombre y Razón'). Continuará en la iglesia de Los Santos Mártires. Junto a la pila bautismal románica se encuentran San Emeterio y San Celedonio, de 1997, en el momento de su bautismo. Por último, en la iglesia de la Trinidad está la cúpula de 2001 que ilumina el espacio central.

La Peña Riojana celebra el sábado el Novemberfest y el Consejo de la Juventud una ruta por la senda natural de la Degollada

La Asociación Santa Cecilia sigue con sus conciertos de la semana musical en colaboración con el Ayuntamiento, el hogar (CPA) y agrupaciones locales. Mañana tocarán los alumnos del Conservatorio, a las 19.30, en la sala de la Fundación Caja Rioja y el viernes, a las 11.30 la Rondalla estará en el Centro de Participación Activa (a las 10.30 habrá chocolate con bizcochos).

También el viernes, en el teatro Ideal, está previsto el concierto de la Banda Municipal con Miguel Tantos (trombón), a las 20.30 y con entrada por 3 euros. El sábado 22, a las 20.30, llegarán al Ideal cinco solistas de viento de la Orquesta de RTVE, acompañados por el pianista Héctor Francés, con entrada por 10 euros. Y el domingo 23, a las 12.00, se celebrará una misa en la catedral con el Orfeón Calagurritano.

Por otro lado, la Peña Riojana convoca para el sábado la fiesta Novemberfest, de 19.00, a 02.00 con el dj Javi Varez. Cuesta 10 euros a los socios y 15 al resto. Ese día el Consejo de la Juventud Comarcal propone una ruta por la senda natural de la Degollada, a las 09.30, desde su sede.