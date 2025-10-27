Amigos de la Historia llevará al Mercadal la Calahorra de principios del siglo XX La asociación inaugurará el próximo jueves una muestra con 17 fotografías antiguas de la ciudad de las 300 del libro 'Construyendo Calahorra' que presentará en breve

Como preámbulo de la presentación del libro 'Construyendo Calahorra', de Ana Jesús Mateos Gil, Amigos de la Historia de Calahorra ha organizado una exposición con fotografías antiguas de la ciudad, que se podrá ver en el paseo del Mercadal (zona de la Matrona), desde este jueves 30 de octubre (la inauguración está prevista a las 13.00 horas).

La muestra consta de una introducción a cargo de Ana Jesús Mateos Gil, doctora en Historia del Arte e historiadora de Calahorra, y una selección de 17 imágenes de las casi 300 incluidas en el libro citado, siendo un recorrido por la ciudad a principios del siglo XX. La exposición parte de la estación del trenillo hasta la fuente de los Trece Caños, pasando por la avenida de la Estación, Mercadal, glorieta de Quintiliano, calles Mártires y Grande, Raso, plaza de la Verdura, así como el arco de San Andrés, Cuesta del Rufo, catedral y puente de hierro. Un recorrido costumbrista con fotografías aportadas por el Fondo Fotográfico Bella (Archivo Municipal de Calahorra), fondo fotográfico del Instituto de Estudios Riojanos y Fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Entre ellas, se encuentra además el primer grabado a plumilla, de 1854, publicado en el Semanario Pintoresco Español y la primera foto conocida de Calahorra de Jean Laurent fechada en 1865.

La exposición de fotografía, la primera que Amigos de la Historia realiza al aire libre, estará expuesta hasta el 16 de noviembre, y cuenta con la colaboración de la Asociación de Fotografía de Calahorra (Asfocal), que ha cedido los paneles.

