Acampada por Palestina vuelve a concentrarse mañana en el Mercadal
Para la asociaicón resulta «importante recordar» que, «aunque las bombas dejen de caer, la ocupación y el apartheid continúan en Palestina»
Calahorra
Viernes, 24 de octubre 2025, 09:41
Acampada por Palestina Calahorra ha organizado para mañana sábado una nueva concentración con cacerolada en el paseo de Mercadal, a las 19.00 horas. Durante la convocatoria se llevará a cabo una performance y habrá música en vivo, además de un breve recital de poesía. También, se leerá un manifiesto en el que se expondrán las principales demandas de este colectivo, que denuncia que el genocidio en Gaza «no ha terminado a pesar del alto el fuego».
Así, para Acampada por Palestina resulta «importante recordar» que, «aunque las bombas dejen de caer, la ocupación y el apartheid continúan en Palestina». Y es que, además de las acciones belicas, inciden en «el hambre y las enfermedades en medio de un paisaje desolador de más del 90 % de infraestructuras destruidas».