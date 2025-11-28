LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Calahorra

Acampada por Palestina se concentra de nuevo mañana

I. á.

calahorra.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:46

El grupo Acampada por Palestina Calahorra ha organizado para mañana sábado, 29 de noviembre, una nueva performance y una cacerolada en el parque Miguel Ángel Blanco, a las siete de la tarde. En esta ocasión, la performance se centrará «en las múltiples resoluciones de la ONU que Israel lleva violando desde 1948», porque como explica el colectivo «todo esto no empezó en 2023». Durante la concentración se leerá también un manifiesto, en el que se expondrán las principales demandas a las distintas autoridades, exigiendo justicia y que cesen los ataques al pueblo palestino.

